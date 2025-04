W poniedziałek, 14 kwietnia 2025 roku o godzinie 15:00 odbędzie się czat inwestorski z przedstawicielem spółki Do Rzeczy – wydawcą tygodnika „Do Rzeczy” oraz portalu dorzeczy.pl. Firmę reprezentować będzie Grzegorz Olszewski – Doradca Strategiczny Spółki. Czat poprowadzi Tymoteusz Nowak, redaktor naczelny Telewizji Biznesowej. Podczas spotkania omówimy szczegóły trwającej oferty publicznej akcji spółki Do Rzeczy i planowany na koniec roku jej debiut na rynku NewConnect, a także dalsze plany rozwoju firmy. Zachęcamy do śledzenia, zadawania pytań i komentowania.

Do Rzeczy SA (wcześniej Orle Pióro SA) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika „Do Rzeczy”, portalu dorzeczy.pl, który generuje 40 mln odsłon miesięcznie oraz miesięcznika „Historia Do Rzeczy”, który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych. Tygodnik, zgodnie z danymi Instytutu Monitorowania Mediów, utrzymuje się na podium najbardziej opiniotwórczych polskich mediów. Spółka prowadzi swoją działalność na rynku mediów od 2013 roku.

Tematy, które zostaną poruszone podczas czatu inwestorskiego ze spółką Do Rzeczy:

oferta publiczna akcji – szczegóły i cele,

plan debiutu spółki na rynku NewConnect,

strategia rozwoju spółki (kanał na YouTube, nowe działy na portalu, zwiększenie obecności w Social Mediach.

Czat inwestorski z przedstawicielem spółki Do Rzeczy odbędzie się w poniedziałek, 14 kwietnia 2025 roku o godzinie 15:00. Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu, które będzie transmitowane na żywo na platformie YouTube. W trakcie transmisji będzie można zadawać pytania na czacie YouTube. Jeżeli jednak z różnych przyczyn nie będziesz mógł uczestniczyć w spotkaniu to zadaj pytanie już teraz za pośrednictwem przygotowanego wyżej formularza. Zapis ze spotkania będzie cały czas dostępny na platformie YouTube, w związku z czym w dowolnym terminie będzie można sprawdzić, czy przedstawiciel spółki udzieli odpowiedzi na zadane (lub podobne) pytanie.