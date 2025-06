W poniedziałek, 16 czerwca 2025 roku o godzinie 15:00 odbędzie się czat inwestorski z zarządem spółki HyEnergy. Firmę reprezentować będzie Jacek Wojciechowicz – Prezes Zarządu. Czat poprowadzi Tymoteusz Nowak, redaktor naczelny Telewizji Biznesowej. Podczas spotkania omówimy nową strategię spółki na lata 2025-2028, a także planowaną budowę instalacji wodorowej oraz strategiczne partnerstwa. Zachęcamy do śledzenia, zadawania pytań i komentowania.

HyEnergy SA (dawniej Inno-Gene SA) to innowacyjna Grupa Kapitałowa notowana na rynku NewConnect, działająca w dwóch kluczowych obszarach: technologii wodorowych i obiegu węgla oraz diagnostyki molekularnej. Jej misją jest wdrażanie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań wspierających rozwój gospodarki niskoemisyjnej opartej na wodorze i metanolu, a także efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Równolegle Grupa rozwija zaawansowane technologie diagnostyki molekularnej i genetycznej, przyczyniając się do poprawy jakości życia i zdrowia społeczeństwa. HyEnergy inwestuje przede wszystkim w unikalne projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacyjne technologie, wspierając komercjalizację wyników badań oraz transfer nauki i technologii do biznesu. W skład Grupy Kapitałowej HyEnergy S.A. wchodzą (bezpośrednio lub pośrednio): Hydrogenium, HiEnergy Canada, Centrum Badań DNA, geNY, Central Europe Genomics Center oraz Naturativ.

Tematy, które zostaną poruszone podczas czatu inwestorskiego ze spółką HyEnergy:

kluczowe filary i obszary nowej strategii,

cele strategiczne na lata 2025-2028,

plany rozwoju, marketingowe i edukacyjne,

finansowanie działań i projektów,

krajowe i międzynarodowe partnerstwa strategiczne.

Przydatne informacje i materiały:

Czat inwestorski z przedstawicielami spółki HyEnergy odbędzie się w poniedziałek, 16 czerwca 2025 roku o godzinie 15:00. Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu, które będzie transmitowane na żywo na platformie YouTube. W trakcie transmisji będzie można zadawać pytania na czacie YouTube. Jeżeli jednak z różnych przyczyn nie będziesz mógł uczestniczyć w spotkaniu to zadaj pytanie już teraz za pośrednictwem przygotowanego wyżej formularza. Zapis ze spotkania będzie cały czas dostępny na platformie YouTube, w związku z czym w dowolnym terminie będzie można sprawdzić, czy Zarząd udzieli odpowiedzi na zadane (lub podobne) pytanie.