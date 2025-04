We wtorek, 22 kwietnia 2025 roku o godzinie 11:00 odbędzie się czat inwestorski z przedstawicielami spółki INC, która specjalizuje się w doradztwie na rynku kapitałowym. Firmę reprezentować będą Paweł Śliwiński – Prezes Zarządu oraz Wojciech Iwaniuk – Członek Zarządu. Czat poprowadzi Tymoteusz Nowak, redaktor naczelny Telewizji Biznesowej. Podczas spotkania omówimy efekty wdrożenia strategii w latach 2020-2024, a także główne cele i plany rozwoju Grupy Kapitałowej INC przyjęte na lata 2025-2026. Zachęcamy do śledzenia, zadawania pytań i komentowania.

INC SA to jednostka dominująca w polskiej grupie kapitałowej INC – doświadczonej grupie kapitałowej, która kompleksowo wspiera firmy na rynku kapitałowym. Spółka od blisko trzech dekad specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, inwestycjach oraz przygotowaniu przedsiębiorstw do debiutu giełdowego. Od 1996 roku aktywnie wspiera rozwój sektora MŚP, pomagając spółkom w budowaniu przewagi konkurencyjnej i realizacji strategii wzrostu. INC SA jest spółką publiczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2006 roku. Zespół INC tworzą doradcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy łączą znajomość realiów rynku kapitałowego z praktycznym podejściem do potrzeb spółek oraz inwestorów. Grupa oferuje wsparcie na każdym etapie rozwoju biznesu – od pozyskania finansowania, przez wejście na giełdę, po budowanie wartości firmy w długim horyzoncie.

Tematy, które zostaną poruszone podczas czatu inwestorskiego ze spółką INC:

efekty wdrożenia strategii w latach 2020-2024

główne cele i plany rozwoju GK INC przyjęte na lata 2025-2026

Chcesz zadać pytanie?

Możesz to zrobić już teraz poprzez poniższy formularz

(aby zadać pytanie musisz być zalogowany na swoje konto google)

Ładuję…

Czat inwestorski z przedstawicielami spółki INC odbędzie się we wtorek, 22 kwietnia 2025 roku o godzinie 11:00. Osoby zainteresowane zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu, które będzie transmitowane na żywo na platformie YouTube. W trakcie transmisji będzie można zadawać pytania na czacie YouTube. Jeżeli jednak z różnych przyczyn nie będziesz mógł uczestniczyć w spotkaniu to zadaj pytanie już teraz za pośrednictwem przygotowanego wyżej formularza. Zapis ze spotkania będzie cały czas dostępny na platformie YouTube, w związku z czym w dowolnym terminie będzie można sprawdzić, czy Zarząd udzieli odpowiedzi na zadane (lub podobne) pytanie.