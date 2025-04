Członek zarządu Seleny FM ds. finansowych Krzysztof Ościłowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na 30 kwietnia 2025 roku, nie podając przyczyn rezygnacji, podała spółka.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,78 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews