Darayavahus oraz Tyre Invest wydłużyły termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży akcji Oponeo.pl do 29 lutego br. (z 14 lutego) oraz proponowanej ceny zakupu do 52,2 zł za akcję z 47 zł, podano w aktualizacji zaproszenia do składania ofert sprzedaży. W ub. tygodniu Darayavahus i Tyre Invest zaprosiły do składania ofert sprzedaży łącznie 1,516 mln akcji Oponeo.pl w cenie 47 zł za sztukę. Akcje te reprezentują 10,88% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Grupa Oponeo jest liderem internetowej sprzedaży opon w Polsce, działającym w kilkunastu krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Miała 1,7 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

Źródło: ISBnews