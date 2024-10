Toruńskie studio Dark Point Games zadebiutuje na rynku NewConnect we wtorek, 8 października, podała spółka. Spółka wejdzie na giełdę bez pozyskiwania dodatkowego kapitału.

„Debiut na NewConnect to dla nas ukoronowanie historycznie obranej ścieżki rozwoju. Niezmiernie cieszymy się, iż nasza wizja samodzielnego tworzenia i wydawania jakościowych autorskich gier zyskuje uznanie, czego obrazem są kolejni akcjonariusze dołączający do naszej firmy. Jesteśmy dumni, że możemy rozwijać nasze produkcje, dostarczając graczom na całym świecie tytuły, które łączą w sobie jakość gier AAA z niezależnym podejściem. Zaufanie inwestorów i wsparcie społeczności graczy motywują nas do dalszej ekspansji i innowacji. Cieszymy się, że możemy dzielić się tym sukcesem z naszymi akcjonariuszami i fanami” – powiedział prezes Paweł Waszak, cytowany w komunikacie.

Pierwsza gra Dark Point Games zadebiutowała w pełnej wersji 2 listopada ubiegłego roku na wszystkich wiodących platformach. „Prace nad Achilles: Legends Untold” trwały około 4 lat, a jej budżet sięgnął 2 mln euro. Grę wyróżnia wysoka średnia ocen na wszystkich platformach: 78% pozytywnych komentarzy na Steam, 4,2/5 na Xbox XS i 4,4/5 NA na PlayStation 5. Natomiast niecały miesiąc temu spółka zapowiedziała kontynuację gry pod nazwą „Achilles: Survivor”, która zadebiutuje na PC w Early Access pod koniec 2024, premiera pełnej wersji na PC i konsole planowana jest na koniec 2025 roku, podano w informacji.

„Spółka równolegle z rozwojem 'Achilles: Legends Untold’ oraz produkcją 'Achilles: Survivor’ pracuje nad nowym, ambitnym projektem o roboczej nazwie 'Brightness’. To gra survivalowa, której wczesna wersja ma trafić do graczy pod koniec 2025 roku – czytamy dalej.

„Nasza wizja to tworzenie gier, które nie tylko wciągają graczy, ale również stawiają przed nimi nowe wyzwania. 'Brightness’ to nasz najbardziej ambitny projekt do tej pory – survival pełen emocji, eksploracji i strategicznych wyborów. Nie możemy się doczekać, by zobaczyć, jak gracze zareagują na ten tytuł. Kontynuujemy także rozwój serii 'Achilles’, której sukces tylko utwierdza nas w przekonaniu, że idziemy we właściwym kierunku – dodał prezes.

Dark Point Games to polskie studio założone w 2019 roku, tworzące niezależne gry klasy Premium Indie z wykorzystaniem autorskich technologii. Studio realizuje strategię self-publishingu. Debiutancka gra studia, „Achilles: Legends Untold” miała premierę 2 listopada 2023 r.

Źródło: ISBnews