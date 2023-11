DataWalk odnotował 8,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2023 r. wobec 20,18 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 6,77 mln zł wobec 4,39 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,56 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 7,68 mln zł rok wcześniej.

„Jesteśmy w ostatnich tygodniach burzliwego roku 2023. Nasze wyniki sprzedażowe są dalekie od potencjału i oczekiwań, które sobie postawiliśmy, ale istnieją oznaki wskazujące na ich poprawę w niedalekiej przyszłości. Wiele dzieje się również wewnątrz naszej organizacji – optymalizujemy stronę kosztową, ceny i kluczowe procesy biznesowe. Po stronie przychodów – kwartał był słaby, ale były co najmniej dwa wydarzenia, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszym z nich jest kolejna sprzedaż do Banku ING – klienta, którego pozyskaliśmy zaledwie rok temu. Praktycznie od razu udało nam się wykazać pozytywny wpływ na ich wyniki biznesowe, co zaowocowało rozszerzeniem na nowe zastosowania. Kolejnym, o którym warto wspomnieć, jest zupełnie nowy klient w Ameryce Północnej: Veterinary Emergency Group. Ten projekt jest dla nas bardzo interesujący, ponieważ jest to dla nas zupełnie nowe zastosowanie, coś, czego wcześniej nie robiliśmy z naszą platformą, więc może okazać się interesującym doświadczeniem” – napisał prezes Paweł Wieczyński w liście przewodnim.

„Odnośnie naszej pracy nad poprawą efektywności organizacji – tak jak zapowiadaliśmy na początku tego roku, możemy już pokazać pierwsze efekty naszych inicjatyw skierowanych na optymalizację strony kosztowej. W trzecim kwartale udało nam się obniżyć koszty OPEX adj.+RnD o 6% licząc rok do roku i o 11% w porównaniu z II kwartałem 2023 roku. Trend ten powinien być także widoczny w wynikach za IV kwartał. Jeśli chodzi o rok 2024 – nasze decyzje dotyczące strony kosztowej będą zależały od wyników wypracowanych w nadchodzących miesiącach. Co się tyczy przyszłego roku – nasz lejek sprzedażowy wskazuje na duże możliwości wzrostu. Mamy więcej dużych projektów w przygotowaniu niż kiedykolwiek wcześniej. Jest to wynik naszej decyzji, aby podążać w kierunku większych, bardziej dochodowych transakcji” – dodał.

Prezes podkreślił, że spółka stara się to osiągnąć zarówno rewidując cennik, jak i biorąc udział w większych projektach. W porównaniu do sytuacji sprzed roku, średnia wartość potencjalnego nowego kontraktu w lejku sprzedażowym wzrosła z ok. 320 tys. USD do prawie 500 tys. USD – to wzrost o 50% – i „nie zamierzamy na tym poprzestać”, wskazał.

„W nadchodzących latach chcielibyśmy skupić się na projektach zaczynających się od 1 mln USD, co znacznie poprawiłoby naszą efektywność biznesową. Obecnie jesteśmy w ostatnich miesiącach roku, więc większość naszej uwagi skupia się na sfinalizowaniu jak największej ilości nowych kontraktów” – podsumował Wieczyński.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 21,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 97,92 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 18,12 mln zł w porównaniu z 25,84 mln zł rok wcześniej. Skorygowana strata EBITDA sięgnęła 28,04 mln zł wobec 12,67 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2023 r. wyniosła 41,16 mln zł wobec 13,71 mln zł straty rok wcześniej.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

