DataWalk miał 58,58 mln zł straty EBITDA w I poł. 2025 r. wobec 41,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Strata EBITDA skorygowana o koszt programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wyniosła 2,15 mln zł wobec 11,86 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 23,77 mln zł, co stanowi wzrost o 118% r/r, podano.

„Najważniejszy wpływ na zmianę skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy w pierwszym półroczu 2025 r. miały:

i. zwiększenie kosztów związanych z programem motywacyjnym płatnym w formie akcji w łącznej kwocie 29 201 tys. zł w stosunku do okresu porównywalnego, będące efektem wyceny programu motywacyjnego zgodnie z MSSF 2 (koszt niepieniężny, bez wpływu na bieżącą sytuację finansową emitenta i Grupy);

ii. zwiększenie przychodów ze sprzedaży wynoszące 12 847 tys. zł (o 118% w stosunku do okresu porównywalnego);

iii. zwiększenie operacyjnych kosztów usług obcych, będące efektem ujęcia wyższych kosztów zmiennych uzależnionych od poziomu sprzedaży, a także skapitalizowania mniejszej wartości kosztów w obszarze R&D, wynoszące 2 127 tys. zł (o 16% w stosunku do okresu porównywalnego).

iv. zmniejszenie kosztów wynikających z oceny ryzyka kredytowego aktywów finansowych w łącznej kwocie 1 895 tys. zł, zgodnie z MSSF 9 (o 88% w stosunku do okresu porównywalnego – koszt niepieniężny, bez wpływu na bieżącą sytuację finansową Emitenta i Grupy)” – czytamy w komunikacie.

Publikacja raportu za I półr. br. będzie miała miejsce w dniu 28 sierpnia 2025 r.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews