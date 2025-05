DataWalk miał 3,14 mln zł skonsolidowanego skorygowanego zysku EBITDA w I kw. 2025 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„– skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 13 453 tys. zł, wobec 6 425 tys. zł w pierwszym kwartale 2024 r., co stanowi zwiększenie o 7 028 tys. zł, tj. o 109% w stosunku do okresu porównywalnego,

– skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA) wyniósł 728 tys. zł zysku, wobec 21 727 tys. zł straty w pierwszym kwartale 2024 r.,

– skonsolidowany szacunkowy wynik z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację, koszt programu motywacyjnego oraz zmianę stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów (EBITDA skorygowana) wyniósł 3 140 tys. zł zysku wobec 6 021 tys. zł straty w pierwszym kwartale 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

Najważniejszy wpływ na zmianę skonsolidowanego wyniku EBITDA Grupy w I kwartale 2025 r. miały:

i. zmniejszenie kosztów związanych z programem motywacyjnym płatnym w formie akcji w łącznej kwocie 13 768 tys. zł w stosunku do okresu porównywalnego, będące efektem wyceny programu motywacyjnego zgodnie z MSSF 2 (koszt niepieniężny, bez wpływu na bieżącą sytuację finansową emitenta i grupy);

ii. zwiększenie przychodów ze sprzedaży wynoszące 7 028 tys. zł (o 109% w stosunku do okresu porównywalnego);

iii. zmniejszenie operacyjnych kosztów usług obcych, będące efektem przeprowadzonego programu redukcji kosztów poprzez optymalizację wielkości i struktury dostawców usług, wynoszące 1 667 tys. zł (o 22% w stosunku do okresu porównywalnego), wyjaśniła spółka.

Publikacja raportu okresowego będzie miała miejsce 29 maja.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews