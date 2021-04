DataWalk widzi dobrą perspektywę 2021 roku, kontynuuje realizacje prac wdrożeniowych wynikających z umów zawartych w 2020 roku i zwraca uwagę, że rozpoznanie znacznej części przychodów przesunęło się na bieżący rok, poinformował prezes Paweł Wieczyński.

„Jeśli wziąć pod uwagę, że kontynuujemy realizacje prac wdrożeniowych wynikających z umów zawartych w 2020 roku, a rozpoznanie znacznej części przychodów przesunęło się na 2021 rok, sukces nabiera jeszcze większego wymiaru. Obserwowany wzrost popytu na oprogramowanie DataWalk, potwierdza rosnąca liczba światowej klasy klientów i rosnące portfolio referencji, co przekłada się na dobrą perspektywę 2021 roku” – powiedział Wieczyński, cytowany w komunikacie.

W 2020 roku Grupa DataWalk osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 15,72 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 348% r/r. Wraz ze wzrostem przychodów ze sprzedaży, wzrosły również – o 52% – koszty związane z rozwojem, lecz mimo to skonsolidowana strata zmniejszyła się o 43% r/r.

„Bliskie progu rentowności wyniki finansowe za czwarty kwartał zeszłego roku potwierdzają efektywność naszego modelu biznesowego. Fakt ten może cieszyć, natomiast nie jest to typowe dla szybko rosnących spółek technologicznych z aspiracjami globalnymi. Jest to efekt konserwatywnego podejścia do zwiększania zasobów w organizacji, w tym wolniejszego tempa rekrutacji w okresie poprzedzającym ostatnią rundę finansowania. Korzystając z aktualnej pozycji kapitałowej, zwiększamy tempo rozbudowy zespołu oraz przeprowadzania kolejnych inwestycji, aby lepiej przygotować się do następnej fazy rozwoju biznesu” – dodał Wieczyński.

Koszty Grupy DataWalk w 2020 roku wynoszą 22,26 mln zł i wzrosły o 52% r/r Mimo to, strata zmniejszyła się o ok. 43% r/r do 6,32 mln zł.

DataWalk (dawniej PiLab) to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews