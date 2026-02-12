DataWalk planuje emisję do 750 tys. akcji serii T w ramach przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB), podała spółka.

„Pomiędzy spółką a Ipopema Securities została zawarta umowa plasowania akcji serii T, na podstawie której Ipopemie została powierzona funkcja firmy inwestycyjnej pośredniczącej w prowadzonej przez spółkę ofercie publicznej nie mniej niż 1 i nie więcej niż 750.000 akcji serii T” – czytamy w komunikacie.

Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu, podano także.

„Ostateczna liczba akcji serii T oferowanych w ramach oferty, jak również cena emisyjna akcji serii T zostaną ustalone przez zarząd spółki, po konsultacji z Ipopema, w oparciu o wyniki przeprowadzonego procesu budowy księgi popytu […]” – czytamy dalej.

DataWalk to podmiot technologiczny, który zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

