DataWalk zakończył proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) realizowany we współpracy z Ipopema Securities i zaoferował inwestorom 750 tys. akcji w ramach kapitału docelowego, pozyskując łącznie 116,25 mln zł przy cenie emisyjnej 155 zł za akcję, podała spółka.

„Chociaż kluczowym celem obecnej emisji jest budowa dedykowanej infrastruktury go-to-market dla sektora obronnego i przetestowanie tego modelu w wybranych krajach Europy, pozyskane środki traktujemy szerzej. Umożliwią one dalszy rozwój całej organizacji oraz kontynuację ekspansji na dotychczasowych rynkach. Nie chcemy, aby wykorzystanie szansy w obszarze obronności odbywało się kosztem naszego biznesu komercyjnego, dlatego wzmacniamy fundamenty organizacyjne, by skutecznie konkurować o kontrakty rządowe, przy jednoczesnym utrzymaniu tempa wzrostu i wysokiego standardu obsługi sektora korporacyjnego” – powiedział prezes Paweł Wieczyński, cytowany w komunikacie.

Spółka podjęła decyzję o emisji, analizując sygnały napływające od uczestników rynku po wcześniejszych emisjach klubowych.

„Celem zarządu było nie tylko sfinansowanie planowanej ekspansji, lecz także poszerzenie struktury akcjonariatu poprzez dopuszczenie nowych inwestorów instytucjonalnych. Zainteresowanie inwestorów przełożyło się na bardzo zróżnicowaną alokację obejmującą kluczowe instytucje oraz znaczących inwestorów indywidualnych (HNWI) i umożliwiło to wprowadzenie nowych, renomowanych inwestorów do akcjonariatu” – dodała dyrektor zarządzająca, Head of ECM w Ipopema Securities Krisztina Bende.

Decyzja o podwyższeniu kapitału wynika z istotnego momentu w historii spółki. DataWalk, posiadając sprawdzoną technologię wdrożoną u najbardziej wymagających klientów biznesowych z listy Fortune 500 oraz w amerykańskich agencjach federalnych, stoi przed znaczącą szansą. Rosnące nakłady na obronność i dążenie do cyfrowej suwerenności w Europie (European Defense Awakening) otworzyły przed spółką nowe możliwości, których skala wymaga dedykowanej strategii, podkreślono także.

„Skala zainteresowania emisją, fakt, że popyt istotnie przekroczył liczbę akcji dostępnych w ramach kapitału docelowego oraz uplasowanie emisji z premią do ceny zamknięcia, to dla nas jasne sygnały, że rynek finansowy dostrzega palącą potrzebę wzmacniania spółek dających realną szansę na to, by Europa stała się dostawcą, a nie jedynie biorcą zaawansowanych technologii. Sukces naszego ABB potwierdza, że DataWalk ze swoją unikalną technologią i konsekwentnie realizowaną strategią, posiada potencjał, wobec którego trudno przejść obojętnie. Cieszymy się, że do grona akcjonariuszy dołączyli nowi inwestorzy, którzy będą towarzyszyć nam w budowaniu pozycji globalnego gracza na tym jakże wymagającym i atrakcyjnym rynku” – dodał CFO Łukasz Socha.

DataWalk to podmiot technologiczny, który zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews