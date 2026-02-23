DataWalk przydzielił 750 tys. akcji serii T po 155 zł sztuka o łącznej wartości 116,25 mln zł, podała spółka. Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 12 inwestorami.

Prezes DataWalk Paweł Wieczyński wskazywał wcześniej, że choć kluczowym celem emisji jest budowa dedykowanej infrastruktury go-to-market dla sektora obronnego i przetestowanie tego modelu w wybranych krajach Europy, pozyskane środki umożliwią też dalszy rozwój całej organizacji oraz kontynuację ekspansji na dotychczasowych rynkach.

DataWalk to podmiot technologiczny, który zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews