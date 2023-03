DB Energy oraz wszyscy członkowie zarządu, będący głównymi akcjonariuszami spółki (prezes Krzysztof Piontek oraz wiceprezesi Piotr Danielski i Dominik Brach) podpisali z Domem Maklerskim Navigator umowy ograniczające zbywalność akcji (umowy lock-up), podała spółka.

„Na podstawie umów lock-up, spółka zobowiązała się, pod warunkiem uzyskania wpływów brutto z emisji akcji serii D spółki w wysokości co najmniej 50% oczekiwanej wartości emisji, w okresie od 7 marca 2023 roku do upływu terminu 12 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, że nie będzie podejmować czynności bądź działań mających na celu: (i) oferowanie jakichkolwiek nowych akcji spółki, (ii) ogłaszanie zamiaru oferowania nowych akcji spółki, (iii) emisję jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na akcje spółki lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do objęcia lub nabycia akcji spółki, (iv) składanie jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie przez walne zgromadzenie spółki uchwał dotyczących czynności określonych w pkt (i)–(iii) powyżej, bez uprzedniej pisemnej zgody DM Navigator” – czytamy w komuinikacie.

Równocześnie, w umowach lock-up każdy z głównych akcjonariuszy, w okresie od 7 marca 2023 roku do upływu terminu 18 miesięcy od daty pierwszego notowania akcji spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zobowiązał się, że nie będzie podejmować czynności bądź działań mających na celu: (a) dokonywanie jakiejkolwiek transakcji, której skutek byłby podobny do emisji lub sprzedaży akcji spółki; (b) składania jakichkolwiek wniosków o zwołanie lub podjęcie przez walne zgromadzenie uchwał dotyczących następujących czynności: (i) oferowania jakichkolwiek nowych akcji spółki, (ii) ogłaszania zamiaru oferowania nowych akcji spółki, (iii) emisji jakichkolwiek instrumentów finansowych zamiennych lub wymiennych na akcje spółki lub instrumentów finansowych, które w jakikolwiek inny sposób uprawniałyby do objęcia lub nabycia akcji spółki; bez uprzedniej pisemnej zgody DM Navigator, podano również.

Powyższe ograniczenia dotyczą łącznie: 1 254 000 akcji serii A (stanowią 100% skcji serii A), 1 273 985 akcji serii B i C (stanowią 70,48% akcji serii B i C), które łącznie odpowiadają za 2 527 985akcji spółki (stanowią 82,57% udziału w kapitale zakładowym ) oraz odpowiednio: 2 508 000 głosów akcji serii A (stanowią 100% głosów akcji serii A), 1 273 985 głosów akcji serii B i C (stanowią 70,48% głosów akcji serii B i C), które łącznie odpowiadają za 3 781 985 (87,64%) głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

DB Energy to firma z branży poprawy efektywności energetycznej realizująca kompleksowe doradztwo i obsługę projektów inwestycyjnych dla dużych i średnich zakładów przemysłowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews