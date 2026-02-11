Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez czeską spółkę DD Rail Propertie kontroli nad OT Logistics, podała spółka.

Transakcja przewidziana w term sheet, tj. nabycie przez inwestora od akcjonariuszy spółki: CRES Fundacja Rodzinna, Marsel Fundacja Rodzinna oraz Neuvic Fundacja Rodzinna, posiadanych przez nich akcji stanowiących łącznie 49,99% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, zostanie przeprowadzona po uzgodnieniu i podpisaniu wiążącej dokumentacji dotyczącej transakcji pomiędzy akcjonariuszami a inwestorem, podkreślono.

Term sheet został zawarty w listopadzie 2025 r. Potencjalne zaangażowanie inwestorów, pod warunkiem sfinalizowania transakcji, stwarza możliwość odbudowy stabilności finansowej i płynnościowej Grupy OTL, co jest szczególnie istotne po przeprowadzonej w 2025 roku wewnętrznej restrukturyzacji, która doprowadziła do znaczącej redukcji kosztów działalności oraz zadłużenia. Pomimo osiągniętych efektów po stronie kosztowej i bilansowej kluczowym wyzwaniem pozostaje zapewnienie odpowiedniej masy ładunków umożliwiających pełne wykorzystanie infrastruktury portowej. W tym kontekście, o ile dojdzie do sfinalizowania transakcji, wejście inwestora branżowego może poprawić sytuację Grupy, podano wtedy.

Grupa OTL to notowana na GPW grupa specjalizująca się w usługach transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 321 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews