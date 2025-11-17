Defence.Hub (dawniej Klabater) planuje zainwestować w estońską spółkę Aquapulse Tech, rozwijającą w Ukrainie projekt Hard Cat Drones dotyczący zaawansowanych technologii dronowych dla sektora defence oraz zastosowań dual-use, podał Defence.Hub.

„W ramach potencjalnej inwestycji Defence.Hub planuje pełnić rolę inwestora kapitałowego i strategicznego, dostarczając:

– finansowania rozwoju technologii i produktów,

– wsparcia w skalowaniu działalności oraz ekspansji międzynarodowej,

– integracji Hard Cat z europejskimi łańcuchami dostaw przemysłu obronnego,

– doradztwa w obszarze zgodności regulacyjnej i bezpieczeństwa” – czytamy w komunikacie.

Hard Cat Drones to zespół skoncentrowany na projektowaniu i produkcji innowacyjnych bezzałogowych jednostek wodnych – systemów USV (Unmanned Surface Vehicles) – które mogą być wykorzystywane zarówno w zastosowaniach wojskowych, jak i cywilnych. Są to szybkie i kompaktowe pojazdy wodne, zaprojektowane do operowania na wodach śródlądowych i przybrzeżnych. Ich systemy służą do realizacji zadań rozpoznawczych, obserwacyjnych, wsparcia nawigacyjnego, a także mogą być konfigurowane do działań ofensywnych, wyjaśniono.

Jednym z flagowych modeli jest rzeczny USV o nazwie „Black Widow 2”. Jego konstrukcja pozwala na wielogodzinne misje obserwacyjne, precyzyjne zadania wywiadowcze oraz, w określonych konfiguracjach, zadania ofensywne przeciw wybranym celom. Platformy Hard Cat są stale rozwijane – zarówno pod względem konstrukcyjnym, sensorycznym, jak i operacyjnym – i podlegają testom w warunkach bojowych, w tym na obszarach wodnych wykorzystywanych przez Siły Zbrojne Ukrainy, podano.

„Technologie bezzałogowe to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów nowoczesnego przemysłu obronnego. Hard Cat dysponuje unikalnymi kompetencjami technologicznymi i zespołem, który potrafi łączyć innowacje z realnymi potrzebami pola walki. Chcemy sprawdzić wspólne możliwości w zakresie bezpieczeństwa żeglugi po wodach śródlądowych i morskich” – powiedział przewodniczący rady nadzorczej Defence.Hub Jarosław Kaim, cytowany w komunikacie.

Defence.Hub (dawniej Klabater) to polska spółka technologiczno-obronna, która przechodzi z branży gier do sektora bezpieczeństwa. Jej działalność koncentruje się na produkcji dronów klasy MALE oraz powiązanych projektach, m.in. w obszarze medycyny pola walki i telemedycyny ratunkowej, wykorzystujących technologie bezzałogowe.

