Defence.Hub (dawniej Klabater) zawiązał spółkę zależną Klabater P.S.A. w celu realizacji działań operacyjnych oraz prowadzenia działalności gamingowej w sposób wydzielony organizacyjnie i biznesowo, podał Defence.Hub. Jednocześnie prowadzi rozmowy dotyczące zbycia tej działalności.

„Utworzenie odrębnego podmiotu umożliwia bardziej efektywne zarządzanie projektami, pozyskiwanie partnerów branżowych oraz elastyczne reagowanie na potrzeby rynku gier. […] Ponadto […] prowadzone są rozmowy dotyczące zbycia części przedsiębiorstwa spółki obejmującej w sposób kompleksowy całość prowadzonej przez nią działalności gamingowej, co potwierdza potencjał rozwijanego segmentu oraz zasadność jego wyodrębnienia do odrębnego podmiotu” – czytamy w komunikacie.

Defence.Hub (dawniej Klabater) to polska spółka technologiczno-obronna, która przechodzi z branży gier do sektora bezpieczeństwa. Jej działalność koncentruje się na produkcji dronów klasy MALE oraz powiązanych projektach, m.in. w obszarze medycyny pola walki i telemedycyny ratunkowej, wykorzystujących technologie bezzałogowe.

Źródło: ISBnews