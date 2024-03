Deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie w tym roku 5,5% PKB wobec planowanych przez rząd 5,1% PKB, prognozują ekonomiści Santander Bank Polska. Według nich, tegoroczne dochodu z dywidend będą wyższe niż założone w budżecie 2,5 mld zł i wyniosą ok. 6 mld zł.

„Widzimy lekkie ryzyko w górę dla deficytu finansów publicznych w tym roku. Naszym zdaniem, niższe od założeń wpływy z VAT zostaną częściowo tylko nadrobione wyższymi dochodami z PIT i składek oraz dywidend. Oczekujemy 5,5% PKB wobec założeń rządowych 5,1% PKB” – czytamy w raporcie „MAKROskop”.

„Uważamy, że rządowe plany zwiększenia wpływów z VAT o prawie 30% do 316 mld zł w 2024 r. były mało realistyczne już w momencie tworzenia. Od tego czasu nieco obniżyły się prognozy wzrostu PKB i inflacji, co stawia dodatkowy znak zapytania Szacujemy, że faktyczne dochody z VAT mogą być o 25-30 mld zł niższe niż założone w budżecie” – napisali też analitycy.

W grudniu 2023 r, Ministerstwo Finansów przyśpieszyło zwroty tego podatku, o ok. 10 mld zł, co nieco zmniejszy niedobór wpływów z VAT w tym roku, ale nie będzie miało wpływ na saldo sektora w ujęciu general government, dodali.

„Oczekujemy, że w tym roku dochody gospodarstw domowych będą rosły nieco mocniej niż założono w budżecie, co pozwoli na nieco wyższe wpływy z PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zakładamy, że dochody z tego tytułu mogą być o ok. 1% wyższe od założeń, czyli o ok. 7,5 mld zł” – wskazali dalej.

„Dywidendy mogą okazać się lepsze od 2,5 mld zł założonych w budżecie. Obecnie szacujemy, że może to być ok. 6 mld zł” – podsumował bank.

Źródło: ISBnews