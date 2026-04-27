Dekpol odnotował 104,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 96,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 162,03 mln zł wobec 120,8 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 179,4 mln zł (wzrost o 31% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 876,44 mln zł w 2025 r. wobec 1 404 mln zł rok wcześniej.

„Ubiegłoroczne wyniki Grupy – zarówno operacyjne, jak i finansowe – należy analizować i oceniać z uwzględnieniem szerszego kontekstu. W 2025 roku konsekwentnie podążaliśmy ścieżką wzrostu skali działalności, utrzymując jej satysfakcjonującą rentowność w warunkach utrzymującej się niepewności gospodarczej, dużej konkurencji oraz znaczącej zmienności czynników zewnętrznych. Umiejętnie omijając biznesowe wyzwania, zakończyliśmy miniony rok z 34% wzrostem przychodów do poziomu 1,88 mld zł, osiągając 179,4 mln zł EBITDA (wzrost o 31% r/r) oraz 104,4 mln zł zysku netto (wzrost o 8% r/r). Rok zamknęliśmy w bardzo dobrej kondycji finansowej, z niskim poziomem zadłużenia i silną pozycją gotówkową” – napisał w liście do akcjonariuszy prezes Mariusz Tuchlin.

„Motorami rozwoju Grupy Dekpol w 2025 roku były dwa segmenty naszej działalności – generalne wykonawstwo oraz działalność deweloperska. W segmencie wykonawczym, w realiach spowolnienia inwestycyjnego, kontynuowaliśmy realizację planu stabilnego wzrostu, opartego m.in. na rozwijaniu relacji ze sprawdzonymi partnerami biznesowymi, selektywnym podejściu do pozyskiwania zleceń. Utrzymując wiodącą pozycję w obszarze projektów logistyczno-przemysłowych, pozostajemy również aktywni w segmencie projektów użyteczności publicznej. W ostatnich miesiącach pozyskaliśmy do realizacji szereg atrakcyjnych projektów – zarówno biznesowo, jak i wizerunkowo – takich jak budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu czy nowego gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu. Potwierdzamy nasze wysokie kompetencje zarówno w kraju, jak i za granicą – na rynku europejskim, wchodząc do Rumunii, jak i poza nim, uczestnicząc w projekcie budowy nowej Polskiej Stacji Antarktycznej” – dodał.

Prezes zaznaczył też, że w segmencie deweloperskim rok 2025 stał pod znakiem wzrostów – zarówno sprzedażowych, jak i realizacyjnych.

„Zakończyliśmy go 43% wzrostem kontraktacji, do poziomu 666 zawartych umów, jednocześnie niemal podwajając – do 665 – liczbę lokali sprzedanych i przekazanych nabywcom. Utrzymujemy szeroką, zróżnicowaną ofertę sprzedażową, umożliwiającą dotarcie do szerokiego grona klientów, sukcesywnie uzupełniając nasz portfel o kolejne atrakcyjne projekty. Kładąc duży nacisk na dywersyfikację geograficzną, nie zmniejszamy zaangażowania na rodzimym rynku trójmiejskim, który pozostanie centrum naszej aktywności w tym obszarze także w kolejnych latach. Po udanym 2025 roku będziemy skupiać się na utrzymaniu efektywności biznesu – naszym celem na 2026 rok jest co najmniej utrzymanie ubiegłorocznego poziomu kontraktacji” – napisał prezes.

Dodał, że w segmencie produkcji osprzętu do maszyn budowlanych rok 2025 był kolejnym okresem pracy u podstaw – zarówno w obszarze produkcji, jak i sprzedaży, i wierzy, że konsekwencja w działaniu oraz strategiczne inwestycje w potencjał tego segmentu, w tym akwizycja niemieckiej firmy Reschke, zbudują solidny fundament dla wzrostu skali działalności oraz jej rentowności w kolejnych latach.

„Mamy potencjał, by również w bieżącym roku skutecznie przekuwać atuty Grupy Dekpol w solidne wyniki operacyjne i finansowe, wzmacniając naszą pozycję rynkową. Jednocześnie, mając na uwadze zarówno dotychczasowe, jak i nowe wyzwania – również o charakterze globalnym – jako główny cel stawiamy sobie zrównoważony, długoterminowy wzrost” – zapowiedział prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 28,43 mln zł wobec 43,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2024 r. miała 1 404 mln zł skonsolidowanych przychodów.

