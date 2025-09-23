Dekpol odnotował 64,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 42,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 89,67 mln zł wobec 48,9 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 98 mln zł (+73% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 846,1 mln zł w I poł. . 2025 r. wobec 687,31 mln zł rok wcześniej.

„Segment generalnego wykonawstwa (GW, Dekpol Budownictwo) jest największym segmentem działalności Grupy Dekpol, z udziałem w przychodach na poziomie sięgającym 72% w I poł. 2025 roku. Przychody segmentu GW w omawianym okresie wyniosły 609 mln zł i były wyższe o 19,6% w ujęciu rok do roku, a zysk operacyjny wyniósł 44,6 mln zł, co oznacza wzrost o 68% w ujęciu r/r. Na koniec czerwca 2025 roku spółka miała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 2 077 mln zł netto. Do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o łącznej wartości ok. 1 162 mln zł netto. Dodatkowo, w ramach segmentu GW realizowane są projekty deweloperskie wewnątrzgrupowe o łącznej wartości ponad 209 mln zł, a do realizacji po okresie sprawozdawczym pozostawały projekty o wartości ok. 107 mln zł. Większość kontraktów Dekpol Budownictwo realizowanych jest na zlecenie inwestorów prywatnych. Dominujący udział w portfelu zleceń mają projekty przemysłowo-logistyczne – na koniec czerwca 2025 roku ich udział w całym portfelu zleceń wyniósł ok 74%” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I poł. 2025 roku przychody segmentu deweloperskiego wyniosły 158,4 mln zł (blisko 19% udział w przychodach Grupy), a wynik operacyjny wyniósł 46,2 mln zł (odpowiednio +65,2% r/r/ i +70,5% r/r). W wyniku finansowym I poł. br. Grupa Dekpol z działalności segmentu deweloperskiego rozpoznała w przychodach 288 lokali (vs. 168 lokali w I poł. 2024). Kontraktacja w I poł. 2025 (w rozumieniu umów przedwstępnych, deweloperskich oraz rezerwacyjnych) wyniosła 354 lokale w porównaniu do 236 lokali w I poł. 2024 roku. Według stanu na koniec czerwca 2025 roku w ofercie sprzedażowej spółki Dekpol Deweloper dostępnych było 729 lokali, podano.

Segment produkcji osprzętu do maszyn budowlanych (Dekpol Steel) odpowiadał w I poł. 2025 za 7,5% przychodów Grupy. Przychody segmentu w omawianym okresie sięgnęły 63,5 mln zł (+5,6% r/r), a wynik operacyjny wyniósł 4,9 mln zł (wobec 6,9 mln zł przed rokiem). Spółki Dekpol Steel i Intek kontynuują działania związane ze wzrostem efektywności, przy czym pierwsze półrocze 2025 roku było dla segmentu produkcji okresem mocnych wyzwań związanych głównie z dynamicznie zmieniającą się sytuacją gospodarczą – zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, wskazano dalej w materiale.

„Za nami bardzo dobre półrocze – rekordowe pod względem osiągniętych wyników w historii Grupy, mimo że otoczenie rynkowe, w jakim działamy, jest wciąż wymagające. To kolejny dowód naszej rosnącej efektywności i sprawności operacyjnej, będącej efektem konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. Najlepsze rezultaty odnotował segment deweloperski, który zaraportował ponad 65% wzrost sprzedaży i ponad 70% wzrost zysku operacyjnego dzięki między innymi realizacji i przekazaniom projektów o atrakcyjnej marżowości. Dekpol Deweloper dysponuje solidną ofertą i realizuje ambitne plany operacyjne, działając w trudnym otoczeniu ekonomicznym. Segment generalnego wykonawstwa pozostaje głównym filarem naszego biznesu, odpowiadając za ok. 72% przychodów Grupy w I poł. br. Dekpol Budownictwo pomimo coraz bardziej wymagającego rynku konsekwentnie zwiększa skalę działalności, osiągnął 19% wzrost przychodów r/r, a wynik operacyjny zwiększył się aż o 68% r/r. Zawsze powtarzamy, że dla nas kluczowa jest odpowiednia marżowość realizowanych projektów – walczymy o to, by portfolio było zdywersyfikowane, ale przede wszystkim rentowne” – powiedział prezes zarządu Dekpol Mariusz Tuchlin, cytowany w komunikacie.

„Największe wyzwania stoją wciąż przed segmentem produkcji osprzętu, który odczuwa skutki spowolnienia, niepewności i turbulencji w branży. Firma rozwija się zarówno pod względem oferty, jak rynków, poprzez działania na terenie Niemiec za pomocą spółki Reschke Anbaugerate GmgH, co powinno przełożyć się na dalszy rozwój na rynkach DACH. Ponadto, osiągane wyniki i mocne zaplecze finansowe pozwoliły nam kolejny raz na podzielenie się zyskiem z akcjonariuszami. W lipcu br. wypłacona została dywidenda z zysku za rok 2024 w kwocie 28,8 mln zł, czyli 3,45 zł na akcję” – dodał.

Na koniec czerwca 2025 roku stan środków pieniężnych w Grupie wynosił 350,4 mln zł, a wskaźnik dług netto/EBITDA LTM był na poziomie 0,76.

„Jesteśmy dumni z bardzo dobrych wyników finansowych osiągniętych przez Grupę Dekpol w pierwszym półroczu br., ale nie usypia to naszej czujności, ponieważ czasy, w jakich działamy, są bardzo wymagające dla prowadzenia biznesu. Dlatego stale pracujemy nad optymalną strukturą finansowania Grupy Dekpol, która zapewnia nam bezpieczeństwo i rozwój poprzez realizację ambitnych projektów. W ramach tych działań dokonaliśmy refinansowania części obligacji serii M, co było możliwe m.in. dzięki temu, że w czerwcu br. podpisaliśmy umowę na kredyt inwestycyjny w wysokości 150 mln zł z PKO Bankiem Polskim SA. Pozyskane finansowanie na atrakcyjnych warunkach to dowód, że instytucje doceniają naszą silną pozycję konkurencyjną i finansową oraz konsekwencję w realizacji strategii, która przynosi wymierne efekty. Na koniec czerwca br. stan naszych środków pieniężnych wynosił 350,4 mln zł, a wskaźnik długu netto/EBITDA LTM utrzymywał się na bezpiecznym poziomie 0,76. Z silnym bilansem i mocną pozycją gotówkową jesteśmy gotowi zarówno na kolejne wyzwania, jak i szanse, które – na co liczymy – przyniesie ożywienie rynkowe” – skomentowała wiceprezes zarządu, dyrektor finansowa Dekpol Katarzyna Szymczak-Dampc.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 40,14 mln zł wobec 42,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2024 r. miała 1 404 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews