Dekpol odnotował 104 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

„Wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Dekpol za rok 2025 przedstawiają się następująco:

– przychody ze sprzedaży: 1840 mln zł,

– wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację): 173 mln zł,

– zysk netto: 104 mln zł,

– wskaźnik dług netto/EBITDA (stosunek łącznej wartości długu netto – łączna wartość bilansowa oprocentowanych zobowiązań pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty – do EBITDA) na dzień 31 grudnia 2025 roku: 0,01″ – czytamy w komunikacie.

W segmencie generalnego wykonawstwa Grupa szacuje, że na koniec 2025 r. posiadała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości około 2342 mln zł netto (na koniec 2024 roku: ponad 1505 mln zł), z czego po dniu bilansowym pozostawały do realizacji projekty o łącznej wartości około 853 mln zł netto (na koniec 2024 roku około: 973 mln zł), wskazano również.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Dekpol za rok 2025, którego publikacja zaplanowana jest na 20 kwietnia br.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2024 r. miała 1 404 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews