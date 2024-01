Dekpol osiągnął przychody w wysokości ok. 1 560 mln zł i wypracował zysk netto w wysokości ok. 80 mln zł w 2023 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Zysk EBITDA wyniósł ok. 130 mln zł.

„Wybrane szacunkowe dane finansowe Grupy Dekpol za rok 2023 przedstawiają się następująco:

– przychody ze sprzedaży około: 1 560 mln zł,

– zysk operacyjny (EBIT) około: 115 mln zł,

– zysk netto około: 80 mln zł,

– wskaźnik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) około: 130 mln zł,

– wskaźnik dług netto/EBITDA (stosunek łącznej wartości długu netto – łączna wartość bilansowa oprocentowanych zobowiązań pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty – do EBITDA) na 31 grudnia2023 r. około: 0,4″ – czytamy w komunikacie.

Grupa Dekpol w odniesieniu natomiast do segmentu generalnego wykonawstwa oszacowała, że na dzień 31 grudnia 2023 roku miała w swoim portfolio kontrakty dla podmiotów zewnętrznych o łącznej umownej wartości ponad 1 532 mln zł netto (na koniec 2022 roku: 1 315 mln zł), z czego po dniu bilansowym pozostawały do realizacji projekty o łącznej wartości około 535 mln zł netto (na koniec 2022 roku około: 454 mln zł), podano.

Ponadto, szacowana na dzień 31 grudnia 2023 roku wartość kontraktów segmentu generalnego wykonawstwa realizowanych w ramach wewnątrzgrupowych działań na rzecz segmentu deweloperskiego wynosiła według wartości umownej łącznie ponad 318 mln zł netto (na koniec 2022 roku: ponad 420 mln zł), z czego po dniu bilansowym pozostawały do realizacji projekty o łącznej wartości około 94 mln zł (na koniec 2022 roku: 139 mln zł netto), podano także.

Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym grupy kapitałowej Dekpol za rok 2023, którego publikacja zaplanowana jest na dzień 26 kwietnia 2024 r.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2022 r. miała 1 386,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.

