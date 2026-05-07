Zarząd Dekpolu postanowił zarekomendować zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie 31,26 mln zł, tj. po 3,74 zł na akcję, na co składa się zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 28,43 mln zł i kwota 2,84 mln zł przeniesiona z kapitału zapasowego, podała spółka. Jako dzień dywidendy zarekomendowano 15 czerwca, a jako dzień wypłaty dywidendy 19 czerwca 2026 roku.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2025 r. miała 1,88 mld zł skonsolidowanych przychodów.

