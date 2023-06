Zarząd Dekpol podjął uchwałę w sprawie emisji do 40 000 niezabezpieczonych trzyletnich obligacji serii P2023A o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł w ramach II Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Obligacje będą emitowane po cenie emisyjnej równej 996 zł (w przypadku złożenia zapisu do dnia 11 czerwca br.) i 998 zł (w przypadku złożenia zapisu po tym terminie), oprocentowanie obligacji będzie zmienne i wyniesie 5,5% + WIBOR 3M w ujęciu rocznym.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2022 r. miała 1 386,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews