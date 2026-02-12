Demoboost zamknął rundę seed w wysokości 2,8 mln euro, w której uczestniczył RIO Family Office Rafała Brzoski, podała spółka.

„Firma rozwija autorską platformę do tworzenia, udostępniania i trackowania spersonalizowanych oraz interaktywnych prezentacji demo dla firm software. […] Rundę seed współprowadzili Digital Ocean Ventures oraz RIO Family Office Rafała Brzoski, przy udziale funduszu B-Value. Spółkę wsparli również doświadczeni aniołowie biznesu: Damian Zaplata, Adam Radzki, Eain Jones, Zbigniew Łukasiak, Sławomir Nitek, Krzysztof Gibek oraz Paweł Maj” – czytamy w komunikacie.

Pozyskane finansowanie ma umożliwić Demoboost dalsze wzmacnianie pozycji w segmencie data-driven sales, w którym spółka już dziś redefiniuje rolę prezentacji demo w sprzedaży B2B.

„Mamy przed sobą intensywny okres wzrostu, odpowiadamy na palący problem spadających marż firm, sprzedających software. Nasza platforma pozwala zespołom sprzedaży B2B efektywnie priorytetyzować najbardziej obiecujące transakcje i zwiększać wskaźniki efektywności bez zwiększania zatrudnienia. Chcemy, aby Demoboost stał się centralnym narzędziem wspierającym sprzedaż opartą na realnym zaangażowaniu klienta” – zaznaczyła współzałożycielka i CEO Demoboost Anna Decroix, cytowana w komunikacie.

Spółka to dojrzały scale-up, zaprojektowany z myślą o średnich i dużych firmach SaaS, które oczekują stabilności, bezpieczeństwa i realnego, mierzalnego wpływu na przychody. Ponad 75% klientów Demoboost pochodzi z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, ale platforma jest też aktywnie wykorzystywana w Australii, Indiach oraz Europie Wschodniej. Wśród jej klientów znajdują się globalne przedsiębiorstwa, takie jak Celonis, Bosch, Hitachi, AMCS, Boost.ai, AvePoint czy Conquer, a także rosnące grono firm z Polski – m.in. Voucherify, Ailleron, Limitless, Traffit, XPlus czy Zoovu.

