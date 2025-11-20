Develia odnotowała 133,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 67,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 169,01 mln zł wobec 71,15 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 567,34 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 388,88 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2025 r. spółka miała 307,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 216,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 315,66 mln zł w porównaniu z 1 037,59 mln zł rok wcześniej.

Skorygowany zysk netto sięgnął 311,5 mln zł (+64,6% r/r), a EBITDA bez przeszacowań nieruchomości 363,49 mln zł (+64,4%).

„Trzeci kwartał rozpoczęliśmy mocnym akcentem – przejęciem Bouygues Immobilier Polska. To dla nas transakcja o znaczeniu strategicznym, której efekty będą widoczne w wynikach sprzedaży od 2026 r. W minionych miesiącach koncentrowaliśmy się na procesach integracyjnych i obecnie konsekwentnie je kontynuujemy. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rekordowych wyników po trzech kwartałach. Od września na rynku obserwujemy ożywienie, którego głównym impulsem jest spadek stóp procentowych, co przekłada się również na większą aktywność klientów kredytowych. Po III kwartale widzimy także, że dynamika sprzedaży rok do roku poprawia się. Spodziewamy się kontynuacji tego trendu w kolejnych okresach oraz dalszego stopniowego wzrostu sprzedaży” – skomentował prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Develia sprzedała 2500 lokali w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu do 2700 w analogicznym okresie ubiegłego roku. W okresie od początku roku do końca października Develia sprzedała 2744 mieszkania, zbliżając się do realizacji rocznego celu, którego dolny poziom wynosi 3100 lokali. W pierwszych trzech kwartałach 2025 r. grupa przekazała 1963 lokali, czyli 9% więcej w porównaniu do 1797 lokali rok wcześniej. W okresie od stycznia do końca października deweloper przekazał 2296 mieszkań. Jednocześnie w ciągu pierwszych trzech kwartałów Develia wprowadziła do oferty i rozpoczęła budowę 2213 lokali, wymieniono.

„Mamy za sobą mocne trzy kwartały i istotną poprawę wyników finansowych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego, rekordowego roku. Na lepszy rezultat wpłynęła większa liczba zrealizowanych przekazań mieszkań, ale także wyższa średnia wartość i marżowość przekazanych lokali. Pomimo zakupu Bouygues Immobilier Polska utrzymujemy silną pozycję finansową. Zachowujemy efektywny stosunek liczby sprzedanych mieszkań do poziomu oferty, dzięki czemu mamy środki finansowe na kolejne inwestycje, w tym rozbudowę banku gruntów. W ostatnich miesiącach roku skupiamy się przede wszystkim na osiągnięciu celu przekazań na poziomie 2900-3100 lokali, których kumulacja przypada na ten kwartał” – dodał wiceprezes Paweł Ruszczak.

Na koniec września 2025 r. Develia posiadała 587,2 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych wobec 840,6 mln zł na koniec 2024 r. Na koniec III kwartału 2025 r. zobowiązania finansowe wyniosły 911,6 mln zł w porównaniu z 915 mln zł na koniec 2024 r., podała także spółka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 343,08 mln zł wobec 286,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe w kilku największych miastach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW. W 2024 r. sprzedała 3 197 lokali.

Źródło: ISBnews