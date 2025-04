Develia odnotowała 380,27 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 275,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto grupy wypracowany w ub. r. to 352,8 mln zł, czyli o 21% więcej niż w 2023 r.

Zysk operacyjny wyniósł 450,34 mln zł wobec 329,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 456,99 mln zł wobec 332,54 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA bez przeszacowań (tj. wynik skorygowany) – odpowiednio: 424,9 mln zł wobec 355,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 789,53 mln zł wobec 1 607,83 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2024 był dla Develii kolejnym z rzędu rekordowym okresem zarówno pod względem wyników sprzedaży, jak i finansowych. Działając w wymagającym otoczeniu rynkowym, zrealizowaliśmy wyznaczone na początku 2024 r. roczne cele, przekraczając niektóre z nich. Sprzedaliśmy 3 197 lokali, czyli 20% więcej w porównaniu do 2023 r., dzięki czemu umocniliśmy pozycję wicelidera rynku mieszkaniowego w Polsce. Konsekwentna realizacja naszej strategii biznesowej zapewnia nam systematyczny wzrost organiczny wspierany dodatkowo partnerstwami i M&A. W wynikach za 2024 r. widoczny jest już efekt synergii wynikającej z zakończenia procesu integracji przejętych w 2023 r. polskich spółek Nexity. Rynek oczekuje korekty kosztów finansowania w kolejnych kwartałach, co będzie istotnym, pozytywnym impulsem dla sektora nieruchomości mieszkaniowych i daje dobre perspektywy dalszego rozwoju Develii” – powiedział prezes Andrzej Oślizło, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W 2024 r. Develia sprzedała 3 197 lokali na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 2 674 lokali w 2023 r., czyli o 20% więcej. Największą roczną sprzedaż odnotowano w projektach: Bemowo Vita, Bemosphere i Aleje Praskie w Warszawie, Legnicka Vita i Orawska Vita we Wrocławiu, Przemyska Vita i Południe Vita w Gdańsku oraz City Vibe w Krakowie. W minionym roku deweloper wprowadził do sprzedaży i rozpoczął budowę 3 915 lokali, czyli o 37% więcej niż w 2023 r., poszerzając ofertę na kluczowych rynkach.

W 2024 r. Develia pomimo rekordowej sprzedaży zwiększała bank ziemi, który pozwoli spółce w kolejnych miesiącach i latach uruchamiać nowe projekty. Deweloper nabył grunty, które umożliwią wybudowanie ponad 4 tys. mieszkań o łącznej powierzchni ok. 221 tys. m2. Na koniec 2024 r. Develia dysponowała działkami z potencjałem budowy 13,5 tys. mieszkań, w tym 2,3 tys. lokali, które będą realizowane w ramach umów joint venture i zabezpieczone umowy przedwstępne na grunty pod 2,6 tys. mieszkań, podano także.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniósł w ubiegłym roku 608,9 mln zł przy przychodach 1 781 mln zł. Wynik brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł -6,6 mln zł przy przychodach 2,1 mln zł, co jest konsekwencją zamknięcia Arkad Wrocławskich i przygotowania tego aktywa do sprzedaży.

„W minionym roku po raz kolejny zwiększyliśmy liczbę przekazanych mieszkań, co pozytywnie przełożyło się na rekordowe wyniki finansowe. Wzrost skali działalności nie pozbawił nas możliwości wypłaty dywidendy, która również była najwyższa w historii i wyniosła 226,1 mln zł. Rekordowe wyniki finansowe osiągnięte w 2024 r. stwarzają możliwość kontynuowania wysokich wypłat dla akcjonariuszy przy jednoczesnym zachowaniu potencjału rozwojowego grupy. W ostatnich kwartałach z sukcesem uplasowaliśmy trzy serie obligacji o wartości 360 mln zł. Co ważne w dwa lata obniżyliśmy marżę w nowych emisjach obligacji o 1,70 pp. i wydłużyliśmy zapadalność do czterech lat, co pokazuje wysoki poziom zaufania rynku do Develii” – skomentował wiceprezes Paweł Ruszczak.

Na koniec 2024 r. Develia posiadała 840,6 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych w porównaniu do 703,4 mln zł na koniec 2023 r., a zobowiązania finansowe wyniosły 915,0 mln zł w porównaniu z 883,9 mln zł na koniec 2023 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 339,85 mln zł w 2024 r. wobec 410,3 mln zł rok wcześniej.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe w kilku największych miastach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. W 2024 r. sprzedała 3 197 lokali.

