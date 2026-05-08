Zarząd Develii zarekomendował walnemu zgromadzeniu podzielenie zysku za 2025 r. w kwocie 416,89 mln zł w następujący sposób: kwotę 335,64 mln zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy; kwotę 81,25 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka. Zarząd ponadto zarekomendował wypłatę dywidendy w maksymalnej łącznej kwocie 342,76 mln zł, czyli w kwocie 0,73 zł na jedną akcję, która obejmuje część zysku za rok obrotowy 2025 przeznaczonego na wypłatę dywidendy w kwocie 335,64 mln zł oraz kwotę do maksymalnej wysokości 7,12 mln zł przeniesioną z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend. Proponowany dzień dywidendy to 25 września 2026 r., a dzień wypłaty dywidendy – 30 września 2026 r.

Develia to jeden z największych deweloperów w Polsce, realizujący inwestycje mieszkaniowe w kilku największych miastach. Od 2007 r. Develia (poprzednio LC Corp) jest spółką notowaną na GPW. W 2025 r. sprzedała 3345 lokali.

