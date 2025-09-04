Diagnostyka odnotowała 63,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 55,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 102,8 mln zł wobec 80,52 mln zł zysku rok wcześniej. Recurring EBITDA (skorygowana o koszty związane z IPO, program płatności w formie akcji oraz inne jednorazowe korekty) zwiększyła się o 24,5% r/r i wyniosła 152,9 mln zł.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 593,37 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 484,28 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 136,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 119,94 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 1 188,22 mln zł w porównaniu z 969,77 mln zł rok wcześniej. Zysk recurring EBITDA sięgnął 314,1 mln zł wobec 259,2 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W I półroczu 2025 r. przychody Grupy wyniosły 1,19 mld zł, co oznacza wzrost o 22,5% r/r. Z kolei Recurring EBITDA zwiększyła się o 21,2% r/r i osiągnęła poziom 314,1 mln zł. Pierwsze półrocze 2025 roku zakończyliśmy zgodnie z naszymi założeniami budżetowymi. Te bardzo dobre wyniki finansowe są efektem zarówno 17,3% wzrostu organicznego, jak i selektywnych przejęć realizowanych w ramach naszego planu rozwoju” – napisał prezes Jakub Swadźba w komentarzu do wyników.

„W I półroczu 2025 r. odnotowaliśmy 8% wzrost wolumenu badań r/r, osiągając poziom 88,9 mln, przy jednoczesnym wzroście średniej ceny badania o 13,9% r/r. Wzrost cen był przede wszystkim efektem korzystnego miksu produktowego – w tym wyższych cen badań genetycznych i histopatologicznych – oraz rozpoczęcia konsolidacji spółek działających w obszarze diagnostyki obrazowej” – dodał.

Wiceprezes ds. finansowych Paweł Chytła podkreślił, że Grupa konsekwentnie osiąga bardzo dobre wyniki finansowe, co potwierdza skuteczność przyjętej strategii rozwoju.

„Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych w H1 2025 r. wyników, które odzwierciedlają naszą zdolność do budowania długoterminowych relacji z klientami przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej rentowności operacyjnej. Przychody Grupy z tytułu umów z klientami w H1 2025 r. wzrosły do 1 180 mln zł, utrzymując trend wzrostowy i notując 22,7% wzrost r/r. Poprawa przychodów była głównie efektem rozwoju organicznego (17,3%), który był napędzany wzrostem wolumenu badań (8%) oraz wzrostem średniej ceny sprzedanych badań (13,9%). W H1 2025 r. Recurring EBITDA wzrosła o 21,2% r/r do 314,1 mln zł, głównie dzięki konsekwentnemu wzrostowi przychodów, co przy kontroli kosztów operacyjnych pozwoliło wypracować marżę recurring EBITDA na poziomie 26,6%” – wymienił Chytła.

W komunikacie prasowym prezes poinformował ponadto o kolejnych rozmowach akwizycyjnych.

„Obecnie prowadzimy kolejne rozmowy akwizycyjne i jesteśmy w kontakcie z kilkoma potencjalnymi celami. Jak zawsze w procesach M&A nie wszystkie negocjacje kończą się transakcją, jednak zakładamy, że w tym roku możliwa jest finalizacja kolejnych przejęć w diagnostyce obrazowej” – wskazał Swadźba.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 138,8 mln zł wobec 123,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Diagnostyka podaje, że jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce, dysponując siecią obejmującą ponad 1 150 własnych punktów pobrań krwi, a także laboratoriami diagnostycznymi i pracowniami diagnostyki obrazowej. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2025 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews