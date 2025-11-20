Diagnostyka odnotowała 78,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 51,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 100,69 mln zł wobec 82,54 mln zł zysku rok wcześniej. Powtarzalny zysk EBITDA (recurring EBITDA – skorygowana o koszty IPO, program płatności w formie akcji oraz inne korekty jednorazowe) sięgnął 152,2 mln zł (+22,3% r/r).



Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 615,08 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 486,01 mln zł rok wcześniej.

Wolne przepływy pieniężne (FCF) były na poziomie 127,6 mln zł, podano także.

„Dynamiczne zwiększenie liczby wykonywanych badań, systematyczny wzrost średniej ceny w diagnostyce laboratoryjnej oraz dalsza ekspansja w obszarze diagnostyki obrazowej – to główne motory dla bardzo dobrych wyników Diagnostyki w III kwartale. I powody, dla których możemy powiedzieć – kolejny raz – że mamy za sobą udany kwartał. Konsekwentnie realizujemy naszą wizję budowy kompleksowego ekosystemu diagnostycznego, który realnie poprawia jakość i długość życia pacjentów, wspierając skuteczną profilaktykę. Ważnym elementem naszych działań jest także wzmacnianie obszaru związanego ze zdrowowiecznością, czyli nowoczesnym podejściem do prewencji. W Diagnostyce chcemy demokratyzować ideę longevity, kładąc nacisk na istotność podstawowych badań profilaktycznych w dążeniu do długiego życia w zdrowiu” – skomentował prezes Jakub Swadźba, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W minionym kwartale Diagnostyka odnotowała wzrost wolumenu badań do 43 mln, co oznacza wzrost o 10,9% r/r. Równocześnie średnia cena badania zwiększyła się o 14,5% r/r, na co wpływ miał korzystny miks produktowy oraz konsolidacja podmiotów z obszaru diagnostyki obrazowej. Grupa konsekwentnie realizowała strategię wzrostu, umacniając pozycję w diagnostyce laboratoryjnej i obrazowej oraz rozwijając skalę działalności poprzez dalszy, organiczny rozwój wspierany akwizycjami, podano także.

„Bardzo dobre wyniki finansowe za III kwartał potwierdzają stabilność naszego modelu biznesowego i skuteczność działań operacyjnych. Motorem poprawy wyników finansowych pozostawał wzrost organiczny wspierany konsekwentną realizacją polityki M&A. Wysoki poziom wolnych przepływów pieniężnych utrzymuje naszą zdolność do finansowania rozwoju i akwizycji ze środków własnych, a jednocześnie zapewnia komfortową przestrzeń do dalszego dzielenia się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami. Kontrolujemy poziom zadłużenia, utrzymując wskaźnik dług netto/EBITDA na bardzo bezpiecznym poziomie 1,7x” – dodał wiceprezes ds. finansowych Paweł Chytła.

Ekspansja na rynku diagnostyki obrazowej pozostaje strategicznym priorytetem Grupy na nadchodzące lata, deklaruje spółka.

„Diagnostyka obrazowa pozostaje jednym z najbardziej dynamicznie rosnących segmentów rynku medycznego, dlatego konsekwentnie wzmacniamy w nim naszą pozycję. Rynek jest wciąż mocno rozdrobniony, co stwarza przestrzeń do dalszej konsolidacji. Planujemy kontynuować selektywne przejęcia, koncentrując się na spółkach, które wzmacniają nasze kompetencje i skalę działania” – wskazał Swadźba.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 214,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 171,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 1 803,3 mln zł w porównaniu z 1 455,78 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 205,5 mln zł wobec 163,25 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Diagnostyka podaje, że jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce, dysponując siecią obejmującą ponad 1 150 własnych punktów pobrań krwi, a także laboratoriami diagnostycznymi i pracowniami diagnostyki obrazowej. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2025 r.

Źródło: ISBnews