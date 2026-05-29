Diagnostyka odnotowała 82,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 72,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„Pierwszy kwartał 2026 roku był dla Grupy Diagnostyka okresem stabilnego utrwalania pozycji rynkowej oraz konsekwentnej realizacji długofalowej strategii wzrostu. Niezmiennie skupiamy się na wzroście organicznym uzupełnianym selektywnymi akwizycjami. Wypracowane przez nas wyniki potwierdzają skuteczność tego modelu biznesowego i naszych działań operacyjnych” – powiedział prezes Jakub Swadźba, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 123,07 mln zł wobec 112,23 mln zł zysku rok wcześniej. Wartość Recurring EBITDA wyniosła 179,6 mln zł, co oznacza wzrost o 11,4% r/r. Grupa definiuje Recurring EBITDA jako EBITDA dodatkowo skorygowaną o koszty związane z IPO, program płatności w formie akcji związany z IPO oraz inne jednorazowe korekty (np. koszty opłat doradczych związanych z doradztwem transakcyjnym).

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 681,56 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 594,85 mln zł rok wcześniej. W tym przychody Grupy z tytułu umów z klientami wyniosły 670,9 mln zł, co oznacza wzrost o 13,4% r/r.

W omawianym okresie spółka odnotowała wzrost wolumenu badań do 45,8 mln (wzrost o 1,2% r/r), przy jednoczesnym utrzymaniu pozytywnego trendu w zakresie średniej ceny usług diagnostycznych. W tym czasie Diagnostyka wprowadziła do oferty 18 nowych badań, w tym m.in. – jako pierwsza w Polsce – badanie osocza krwi w kierunku białka pTau181, wspomagające diagnostykę choroby Alzheimera, podano także.

„W 2026 roku Diagnostyka konsekwentnie realizuje strategię wzrostu opartą na rozwoju organicznym oraz selektywnych akwizycjach. W I kwartale tego roku lider rynku diagnostyki medycznej w Polsce przeprowadził dwie transakcje na rynku diagnostyki obrazowej: nabył 75% udziałów w spółce PP Diagnostyka oraz 61% udziałów w spółce Skamed Rezonans. W obszarze diagnostyki laboratoryjnej przeprowadzono 6 akwizycji, m.in. zakup 100% udziałów Lab-AD z siedzibą w Szczawnie-Zdroju. Dodatkowo Grupa, poprzez nabycie kolejnych udziałów, uzyskała kontrolę w Instytucie Mikroekologii Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu. Łączne wydatki na wszystkie transakcje M&A w I kwartale br. wyniosły 31,9 mln zł” – czytamy dalej.

Ponadto Grupa utrzymuje silną pozycję płynnościową, generując wolne przepływy pieniężne (FCF2) na poziomie 139,1 mln zł. W I kwartale 2026 r. Grupa odnotowała przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 138 mln zł wobec 132,3 mln zł w I kwartale 2025 r., co potwierdza dużą zdolność spółki do generowania gotówki i finansowania dalszego wzrostu ze środków własnych. Jednocześnie, zgodnie z wcześniejszą rekomendacją zarządu Diagnostyki, spółka wypłaci dywidendę za 2025 rok (4,4 zł na akcję).

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 62,04 mln zł wobec 62,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Diagnostyka podaje, że jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce, dysponując siecią obejmującą ok. 1200 własnych punktów pobrań krwi, a także laboratoriami diagnostycznymi i pracowniami diagnostyki obrazowej. Spółka zadebiutowała na GPW w 2025 r.

Źródło: ISBnews