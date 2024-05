Digital Network ogłosił politykę dywidendową na lata 2024-2025, która zakłada m.in. przeznaczenie min. 20 mln zł na dywidendę w 2024 r. oraz wypłatę w formie dywidendy od 75% do 100% jednostkowego wyniku finansowego spółki za 2025 rok, podała spółka.

„Zarząd Digital Network SA planuje wypłatę dywidendy za rok 2024 według następujących zasad:

• na wypłatę dywidendy zostanie przeznaczone nie mniej niż 20 mln zł;

• pierwsza transza (zaliczka na dywidendę) zostanie wypłacona w grudniu 2024 roku w kwocie minimum 10 mln zł, a pozostała część w maju lub czerwcu 2025 roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2024 rok. Zaliczkową formę wypłaty dywidendy uzasadnia zakładana przez zarząd spółki dynamika wzrostu w 2024 roku (potwierdzona wynikiem pierwszego kwartału 2024 roku) oraz spodziewana nadwyżka środków gotówkowych w spółce wygenerowanych w okresie kolejnych kwartałów;

• ostateczną wysokość dywidendy zarząd spółki zarekomenduje w oparciu o roczny, zaudytowany wynik finansowy, przy czym na wypłatę dywidendy przeznaczone zostanie od 75% do 100% jednostkowego wyniku finansowego Spółki za 2024 rok;

• dywidenda zostanie powiększona o niepodzielone zyski z lat ubiegłych lub/i kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy z zastrzeżeniem, że łączna kwota przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy nie przekroczy 100% skonsolidowanego zysku netto spółki za 2024 rok;

• przy określeniu ostatecznej wysokości dywidendy wypłaconej za rok 2024 uwzględniona zostanie rekomendacja rady nadzorczej, a ostateczną decyzję dotyczącą wysokości dywidendy oraz terminów jej wypłaty podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy” – czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki planuje wypłatę dywidendy za rok 2025 według następujących zasad:

• wypłacie w formie dywidendy podlegać będzie od 75% do 100% jednostkowego wyniku finansowego spółki za 2025 rok;

• w przypadku wypłaty zaliczki na poczet dywidendy pierwsza transza (zaliczka na dywidendę) zostanie wypłacona w grudniu 2025 roku w kwocie stanowiącej od 40% do 50% szacowanej dywidendy, a pozostała część zostanie wypłacana w maju lub czerwcu 2026 roku po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2025 rok;

• dywidenda będzie mogła zostać powiększona o niepodzielone zyski z lat ubiegłych lub/i kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów

zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy z zastrzeżeniem, że łączna kwota przeznaczona do podziału

pomiędzy akcjonariuszy nie przekroczy 100% skonsolidowanego zysku netto spółki za 2025 rok;

• przy określeniu ostatecznej wysokości dywidendy wypłaconej w 2026 roku uwzględniona zostanie rekomendacja rady nadzorczej, a ostateczną decyzję dotyczącą wysokości dywidendy oraz terminów jej wypłaty podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy, wskazano również.

Przy rekomendacji wypłaty dywidend zarząd spółki będzie brał pod uwagę:

• bieżącą sytuację finansową i płynnościową spółki oraz ryzyka biznesowe podlegające ocenie w określonych warunkach rynkowych i makroekonomicznych, zdarzenia o charakterze jednorazowym oraz zmiany w obowiązujących przepisach prawa;

• zapotrzebowanie na konieczność finansowania inwestycji lub potencjalnych akwizycji;

• zapewnienie środków finansowych na pokrycie obciążeń publicznoprawnych, zobowiązań wynikających z umów handlowych oraz zachowanie bezpieczeństwa finansowego.

„Polityka dywidendowa podlegać będzie przeglądom okresowym dokonywanym przez zarząd spółki, w szczególności o ile wystąpią okoliczności mające negatywny wpływ na realizację planów sprzedażowych w danym roku obrotowym lub inne czynniki stanowiące przeszkodę w wypłacie dywidendy” – zakończono.

Digital Network to notowana na rynku głównym GPW spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network zarządza siecią ponad 20 000 ekranów reklamowych zlokalizowanych w całej Polsce.

Źródło: ISBnews