Digital Network miał 20,5 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. tego roku, z czego 98% (tj. 20 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home), podała spółka, powołując się na wstępne szacunki. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego sprzedaż wzrosła o 25%.

Digital Network to notowana na rynku głównym GPW spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network zarządza siecią ekranów reklamowych w całej Polsce.

Źródło: ISBnews