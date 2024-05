Digital Network odnotowało 2,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 0,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 3,17 mln zł wobec 1,67 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 6,02 mln zł wobec 4,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,35 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 9,86 mln zł rok wcześniej.

„W okresie pierwszego kwartału 2024 roku, sprzedaż cyfrowej reklamy zewnętrznej (DOOH) czyli segmentu rynku na którym działa emitent wyniosła odpowiednio 42,88 mln zł i w stosunku do tej samej bazy firm okazała się wyższa rok do roku o 38%. Segment cyfrowej reklamy zewnętrznej utrzymywał w raportowanym okresie trend wzrostowy głównie ze względu na coraz większe zainteresowanie reklamodawców. Rosła w tym okresie liczba nośników cyfrowych dostępnych na rynku, głównie w przestrzeniach zamkniętych takich jak: galerie handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, kluby fitness, budynki biurowe, obiekty użyteczności publicznej, dworce kolejowe, lotniska, przejścia podziemne, pojazdy komunikacji miejskiej, wagony kolei podmiejskich i aglomeracyjnych. Znacznie wolnej działo się to w przestrzeni miejskiej ze względu na istniejące ograniczenia administracyjne oraz ograniczoną liczbę lokalizacji” – czytamy w raporcie.

Według raportu przygotowanego we współpracy OOHlife Izba Gospodarcza (wcześniej Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej) i Domu Mediowego STARCOM (Publicis Group) wartość całego rynku reklamy zewnętrznej wyniosła w I kwartale 2024 roku odpowiednio 167,28 mln zł, podano także.

„Emitent prowadzi działalność operacyjną w sprzyjającym otoczeniu rynkowym, którego rozwój stymuluje dobra koniunktura całego rynku reklamowego w Polsce, a w szczególności dynamicznie rosnące udziały cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out Of Home) w rynku reklamy zewnętrznej. Towarzyszy temu systematyczny wzrost cen sprzedaży powierzchni reklamowych oraz emisji spotów promocyjnych, który w 2024 roku powinien wynieść 10%” – czytamy dalej.

Kolejnym istotnym czynnikiem wspierającym wzrost spółki ma być rozbudowa własnej sieci ekranów cyfrowych oraz związany z nią wzrost zasięgów reklamowych kampanii prowadzonych w skali ogólnopolskiej, zapowiedziano.

„Obecną sieć spółki (zarządzaną za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network S.A.) tworzy ponad 20 tysięcy nośników digital, zdywersyfikowanych pod względem wielkości i rodzaju na terenie całego kraju (ekrany outdoor i indor w ponad 300 miastach), ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji premium w największych aglomeracjach miejskich. Planowane tempo rozwoju własnej sieci szacowane jest na między 10 a 15% rocznie” – planuje spółka.

Digital Network to notowana na rynku głównym GPW spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network zarządza siecią ponad 20 000 ekranów reklamowych zlokalizowanych w całej Polsce.

Źródło: ISBnews