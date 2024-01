Skonsolidowane przychody Digital Network w całym 2023 r. wyniosły łącznie 64,3 mln zł (wzrost o 33% r/r), z czego 98% (63 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej, podała spółka, prezentując wstępne dane. W samym IV kw. ub.r. przychody wyniosły 22,8 mln zł (wzrost o 41% r/r), z czego blisko 99% (tj. 22,4 mln zł) pochodziło z segmentu cyfrowej reklamy zewnętrznej.

Digital Network to notowana na rynku głównym GPW spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network zarządza siecią ponad 20 000 ekranów reklamowych zlokalizowanych w całej Polsce.

Źródło: ISBnews