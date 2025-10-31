Digital Network zawarło umowę nabycia 100% udziałów spółki Braughman Group Media Outdoor Sp. z o.o. za cenę 119,34 mln zł na rzecz sprzedającego i 12,16 mln zł na rzecz udziałowca mniejszościowego, podało Digital Network. Nabywany podmiot działa w branży reklamy zewnętrznej i zarządza siecią ekranów reklamowych na terenie całej Polski.

„Braughman Group Media Outdoor sp. z o.o. działa w branży reklamy zewnętrznej (Digital i OOH – Out Of Home) i zarządza siecią wielkoformatowych ekranów reklamowych na terenie całej Polski. Spółka specjalizuje się w segmencie reklamy wielkoformatowej (segment Premium) oraz dynamicznie rosnącej kategorii wielkoformatowych nośników cyfrowych (DOOH-Digital Out Of Home)” – czytamy w komunikacie.



Podstawowe wyniki finansowe Braughman Group Media Outdoor za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia br. (dane nieaudytowane) były następujące: przychody ze sprzedaży: 76,61 mln zł, zysk operacyjny (EBIT): 19,29 mln zł, podano także.

Digital Network zamierza sfinansować nabycie udziałów ze środków własnych, pożyczki i kredytu bankowego.

Digital Network to notowana na rynku głównym GPW spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network zarządza siecią ekranów reklamowych w całej Polsce.

Źródło: ISBnews