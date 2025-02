Digital Network podwyższył prognozę na ub.r. w zakresie zysku netto z działalności kontynuowanej o 8% względem wcześniejszej prognozy do 28,19 mln zł i prognozę zysku EBITDA – o 7% do 43,72 mln zł, podała spółka.

Prognoza odnośnie przychodów została podwyższona o 5% do 74,67 mln zł, a zysku EBIT – o 9% do 31,7 mln zł, podano.

„Zgodnie z opublikowaną korektą prognozy finansowej, przychody ze sprzedaży wypracowane w okresie dwunastu miesięcy 2024 roku mają wynieść 74 665 tys. zł i być o 16% wyższe w porównaniu ze sprzedażą osiągniętą w 2023 roku. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) ma wzrosnąć rok do roku o 39% do poziomu 31 699 tys. zł. Według prognozowanych danych EBITDA osiągnie wartość 43 718 tys. zł (wzrost o 31% r/r), a zysk netto ma wynieść 28 190 tys. zł (wzrost o 17% r/r)” – czytamy w komunikacie.

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na ostateczny wynik netto zaprezentowany w 2023 roku było zdarzenie jednorazowe (one-off) w postaci sprzedaży udziałów spółek zależnych naEkranie.pl Sp. z o. o. oraz Mustache Sp. z o. o. Zysk rozpoznany na tych transakcjach wyniósł na koniec roku obrotowego 7 479 tys. zł. Ponadto w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2023 rok ujęty został odpis wartości firmy Program Sp. z o. o. w wysokości 1 743 tys. zł, podano w materiale.

Dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu Emitenta, w 2024 roku prognozowana rentowność operacyjna ma wynieść 42% (wzrost o 7 p. p. vs. 2023 rok), rentowność EBITDA 59% (wzrost o 7 pkt proc. vs. 2023 rok), natomiast rentowność sprzedaży netto ma wynieść 38% (wzrost o 1 pkt proc. vs. 2023 rok)” – czytamy dalej.

Digital Network to notowana na rynku głównym GPW spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network zarządza siecią ponad 20 000 ekranów reklamowych zlokalizowanych w całej Polsce.

Źródło: ISBnews