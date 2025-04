Digital Network zarekomendował wypłaty dywidendy za 2024 rok w łącznej wysokości 20 078 601,70 zł, tj. 4,82 zł na akcję, podała spółka. Z powyższej kwoty 10 039 300,85 zł, tj. 2,41 zł na akcję zostało wypłacone w formie zaliczki 5 grudnia 2024 r.

Digital Network to notowana na rynku głównym GPW spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network zarządza siecią ponad 20 000 ekranów reklamowych zlokalizowanych w całej Polsce.

Źródło: ISBnews