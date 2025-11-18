Digital Network zaktualizował politykę dywidendową dotyczącą podziału zysku za bieżący rok. Po przeanalizowaniu aktualnej sytuacji finansowej spółki związanej z koniecznością sfinansowania nabycia 100% udziałów w Braughman Group Media Outdoor zarząd zdecydował, że nie dokona wypłaty zaliczki na poczet dywidendy w grudniu 2025 roku, podała spółka.

„Jeśli chodzi o rekomendację dotyczącą podziału zysku wypracowanego za 2025 rok, to ogłosimy ją, znając już roczne wyniki spółki, ewentualne zapotrzebowanie na środki pieniężne niezbędne do zrealizowania inwestycji zaplanowanych na 2026 rok, a także oceniając aktualną sytuację finansową i płynnościową grupy kapitałowej. Kluczowy w tej decyzji będzie dla nas poziom realizacji rocznych wyników finansowych przejętej spółki oraz weryfikacja efektów synergii związanych z transakcją” – powiedziała członek zarządu, dyrektor finansowa Aneta Parafiniuk, cytowana w komunikacie.

Wczoraj Digital Network opublikował wyniki za III kwartał. Przychody ze sprzedaży osiągnęły narastająco 56,7 mln zł (wzrost o 20% r/r/), EBIT 25,8 mln zł (wzrost o 43% r/r/), EBITDA wartą 34,9 mln zł (wzrost o 30% r/r/) i zysk netto w kwocie 21,9 mln zł (wzrost o 30% r/r/), w tym przypadający jednostce dominującej na poziomie 20,4 mln zł (wzrost o 38% r/r). Rentowność sprzedaży wzrosła do rekordowych poziomów: rentowność EBIT osiągnęła 46%, rentowność EBITDA 62%, a rentowność netto odpowiednio 39%, wymieniono w materiale.

„Ogłoszone wyniki trzeciego kwartału potwierdzają systematyczną poprawę przychodów i zysków oraz wskaźników rentowności, jakie spółka notuje nieprzerwanie w czwartym, kolejnym roku obrotowym” – skomentowała spółka.

Pod koniec października Digital Network zawarło umowę nabycia 100% udziałów spółki Braughman Group Media Outdoor za cenę 119,34 mln zł na rzecz sprzedającego i 12,16 mln zł na rzecz udziałowca mniejszościowego. Nabywany podmiot działa w branży reklamy zewnętrznej i zarządza siecią ekranów reklamowych na terenie całej Polski.

Digital Network to notowana na rynku głównym GPW spółka holdingowa działająca na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej (Digital Out of Home). Za pośrednictwem spółki zależnej Screen Network zarządza siecią ekranów reklamowych w całej Polsce.

Źródło: ISBnews