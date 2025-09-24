Digitree Group zawarła z Euvic Performance (EP) porozumienie o podstawowych warunkach transakcji (term sheet), na mocy której EP stałoby się właścicielem akcji Digitree Group, zaś Digitree Group zostałaby wyłącznym właścicielem 100% udziałów w Euvic Digital (ED), podała spółka.

„Potencjalna transakcja jest istotna z punktu widzenia emitenta, ponieważ otwiera grupie kapitałowej Digitree Group dostęp do doświadczonego zespołu, możliwości cross-sellingu, a przede wszystkim dotyczy stabilnie funkcjonującej spółki, która mogłaby wzmocnić struktury kreatywne Grupy” – czytamy w komunikacie.

Euvic Digital to agencja digital działająca od 2011 roku, na stałe współpracująca z ponad 40 specjalistami i realizująca projekty dla globalnych marek oraz dużych polskich firm. Zespół prowadzi kompleksowe kampanie – od social mediów i performance po rozbudowaną produkcję treści oraz rich media w e-commerce – z naciskiem na mierzalną efektywność i realny wpływ na wyniki biznesowe. Spółka ED osiągnęła w 2024 roku przychody na poziomie 12,3 mln zł oraz zysk netto w wysokości 1,1 mln zł. Realizowała projekty dla marek takich jak: Orange, mBank, Haier Group, Bain & Co, TIM, Lenovo, Sony Europe, Kruk, Fortum, Rockwool, MHC Mobility, Pako Lorente, GPW, Hewlett Packard Enterprise, Murapol, wymieniono.

Euvic Performance w ramach zapłaty za udziały ED, zbywane na rzecz spółki, miałaby objąć akcje Digitree Group, wyemitowane w drodze podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji akcji nowej serii. Powyższe wymaga zgody odpowiednich organów, w tym w szczególności uchwały walnego zgromadzenia oraz rady nadzorczej, podano także.

EP udzieliło spółce wyłączności negocjacyjnej do 31 grudnia 2025 r.

„Transakcja uzależniona będzie również od spełnienia się określonych warunków, w tym m. in., zakończenia procesu due diligence spółki ED, którego wynik będzie satysfakcjonujący dla emitenta, przedstawienia przez EP i ED planu rozwoju ED obejmującego okres 2026-2028 oraz budżetu na ten okres, uregulowania zobowiązań, a także uzyskania wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych i regulacyjnych. Po uzyskaniu zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy inwestycyjnej zarząd wystąpi do walnego zgromadzenia spółki celem podjęcia stosownych uchwał, w tym uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego emitenta w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA oraz zmiany statutu spółki” – czytamy dalej.

Digitree Group (dawniej Sare) to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

Źródło: ISBnews