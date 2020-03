Digitree Group (d. Sare) miała 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto i 4,04 mln zł zysku EBITDA w 2019 roku, przy przychodach na poziomie 56,99 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

„Szacunkowa EBITDA Grupy Digitree Group w 2019 roku wyniosła w przybliżeniu 4 044 525 zł, wobec 4 126 212 zł w poprzednim roku, tzn. nieznacznie spadła o kwotę 81 687 zł, tj. o 1,98%, natomiast skonsolidowana strata netto wyniosła w 2019 roku około -557 161 zł, podczas gdy w 2018 roku zysk netto wyniósł 516 996 zł. Różnica w wyniku netto, spowodowana jest w szczególności zwiększonymi kosztami amortyzacji oraz spadkiem liczby kampanii mailingowych w następstwie obowiązywania rozporządzenia RODO od maja 2018 roku” – czytamy w raporcie.

Spółka podała, że wzrost przychodów o 17,9% w skali roku jest wynikiem głównie przejęcia spółki Fast White Cat w grudniu 2018 roku, a także spółki Sales Intelligence, która została przejęta w kwietniu 2018 roku.

„Porównując wyniki samego IV kwartału 2019 roku do pozostałych kwartałów tego roku, można zauważyć stabilny poziom skonsolidowanych przychodów (13 966 641 w I kwartale, 14 791 756 w II kwartale, 13 867 429 w III kwartale i szacunkowo 14 366 528 w IV kwartale). Szacunkowa EBITDA w IV kwartale 2019 r., która wyniosła 1 354 749 zł, była wyższa niż osiągnięta w pozostałych kwartałach 2019 roku (533 425 w I kwartale, 1 111 303 w II kwartale i 1 045 048 w III kwartale)” – czytamy dalej.

W IV kwartale 2019 r. Grupa osiągnęła zysk netto na poziomie 371,9 tys. zł.

„Rekordowe przychody naszej Grupy idą w parze ze spadkiem straty netto w porównaniu do 3 kwartału 2019 roku. A to za sprawą IV kwartału, kiedy to Grupa odnotowała zysk na poziomie niemal 380 tys. zł, podczas gdy w pozostałych kwartałach tego roku, osiągnęliśmy stratę netto. Ten dobry wynik jest następstwem wprowadzenia programów optymalizujących koszty oraz dużej dywersyfikacji naszych usług przy jednoczesnym kompleksowym podejściu do obsługi klientów” – powiedział prezes Dariusz Piekarski, cytowany w komunikacie.

„W ubiegłym roku zmieniliśmy nie tylko nazwę, ale również podejście do prowadzonego biznesu, skupiając się przede wszystkim na pełnym wykorzystaniu wszystkich zasobów technologicznych, posiadanych przez nas unikatowych danych o użytkownikach Internetu, a także wiedzy naszych specjalistów w dziedzinie marketingu internetowego. Połączenie tych wszystkich elementów pomaga nam zmaksymalizować finalny efekt dla naszych klientów, jakim jest wzrost ich sprzedaży i przychodów” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 2,14 mln zł, zysk EBITDA 0,66 mln zł, zaś przychody wyniosły 8,59 mln zł.

Spółka podała, że wpływ na jednostkowy wynik netto miały w szczególności wypłacona w maju 2019 r. dywidenda ze spółki zależnej

INIS sp. z o.o. w kwocie 4,31 mln zł, a także odpis aktualizujący dla pożyczek udzielonych spółkom VideoTarget oraz Cashback Services w łącznej kwocie 1,45 mln zł.

„Przeprowadziliśmy analizę sytuacji i rozwoju spółek będących częścią naszej grupy kapitałowej w kontekście pandemii COVID-19, która przyniosła nam pewne twarde wnioski. Niektóre z naszych spółek, tj. VideoTarget oraz Cashback Services, ze względu na spadki zleceń kampanii marketingowych klientów, z dużym prawdopodobieństwem osiągną niższe przychody niż zakładaliśmy pierwotnie. W konsekwencji, na chwilę obecną uznać musimy, iż najprawdopodobniej nie będą w stanie spłacić zaciągniętych pożyczek. Stąd decyzja o odpisie. Planujemy jednak wykorzystać ich zasoby oraz możliwości w postaci rozbudowanej technologii i narzędzi, które posłużą nam w działaniach dla branży e-commerce, na których skupia się obecnie cała Grupa Digitree Group” – podsumował Piekarski.

Digitree Group (dawniej Sare) to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

Źródło: ISBnews