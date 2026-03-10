Digitree Group miała 164 tys. zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. przy 3,51 mln zł EBITDA, podała spółka, powołując się na wstępne dane. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2025 roku wyniosły w przybliżeniu 66,48 mln zł wobec 77,82 mln zł w analogicznym okresie 2024 roku.

„Spadek skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej emitenta wyniósł 11 339 tys. zł, tj. 14,6% r/r. Jest on bezpośrednim efektem celowej rezygnacji z niskomarżowych kontraktów. Dzięki wygaszeniu współprac niespełniających założeń marżowych i koncentracji na najbardziej zyskownych projektach, Grupa istotnie zwiększyła rentowność operacyjną w 2025 roku” – czytamy w komunikacie.

„Skonsolidowane szacunkowe wyniki grupy kapitałowej Digitree Group we wskazanym powyżej okresie (narastająco) kształtowały się następująco:

Przychody ze sprzedaży: 66 480 tys. zł (spadek o 11 339 tys. zł r/r, tj. 14,6%)

EBITDA: 3 507 tys. zł (wzrost o 4 038 tys. zł r/r)

Zysk brutto: 516 tys. zł (wzrost o 5 162 tys. zł r/r)

Zysk netto: 164 tys. zł (wzrost o 5 055 tys. zł r/r)” – podano.



Spółka wskazała też, że istotne obciążenie wyników finansowych w 2025 roku stanowiły jednorazowe koszty reorganizacji, w szczególności na najwyższym szczeblu menedżerskim, wynikające z uregulowania zobowiązań z tytułu odpraw dla ustępujących członków zarządów spółek należących do Grupy. Koszty te wpłynęły negatywnie na wynik dwóch pierwszych kwartałów 2025 roku, jednak spodziewany efekt podjętych działań był już widoczny w II połowie 2025 roku.



Od początku 2024 roku spółka rozpoczęła amortyzację systemów SARE oraz INIS, która zarówno w 2024 roku, jak i analogicznie w 2025 roku, wyniosła ok. 900 tys. zł. Amortyzacja ta miała wpływ na poziom zarówno zysku brutto, jak i netto Grupy, zaznaczono także.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2025 rok zostanie opublikowany 21 kwietnia 2026 roku.

Digitree Group (dawniej Sare) to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

Źródło: ISBnews