Dino Polska odnotowało 1 558,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 1 504,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2 041,28 mln zł wobec 1 908,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 2 546,31 mln zł wobec 2 317,51 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Marża EBITDA za 2025 r. wyniosła 7,6%, podczas gdy w 2024 r. było to 7,9%.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 33 634,16 mln zł w 2025 r. wobec 29 273,79 mln zł rok wcześniej. Dynamika sprzedaży w sklepach, które istnieją dłużej niż rok (like-for-like) osiągnęła poziom 4,4%, podano.

„Przychody ze sprzedaży wyniosły w 2025 r. 33,6 mld zł i były o 14,9% wyższe niż w 2024 r. Blisko 41% tej kwoty stanowiły produkty świeże. […] Sprzedaż like-for-like wzrosła o 4,4%, co w otoczeniu, w którym przyszło nam działać, uważamy za wynik solidny, choć pozostawiający niedosyt. Rok 2025 był bowiem czasem, kiedy klienci robili zakupy uważniej niż dotychczas, aktywnie poszukiwali promocji i w bardzo wielu decyzjach zakupowych kierowali się ceną. Dino Polska traktuje ten sygnał poważnie. Ceny i atrakcyjność oferty są dla nas kwestią fundamentalną: każdego dnia wkładamy wysiłek w to, aby na półkach naszych sklepów znajdowały się produkty w cenach, które konsumenci uznają za uczciwe” – napisał członek zarządu Michał Krauze w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

W IV kw. sieć Dino uruchomiła 100 nowych marketów, a narastająco od początku roku powiększyła się o 345 sklepów. Na koniec 2025 r. w Polsce funkcjonowały 3033 sklepy Dino.

Na koniec 2025 r. łączna powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 1,2 mln m2 i była o 13,1% większa r/r. Nakłady inwestycyjne przeznaczone na rozwój firmy wyniosły w 2025 r. 2,1 mld zł, a skumulowana wartość nakładów inwestycyjnych w ciągu ostatnich pięciu lat osiągnęła poziom 7,7 mld zł.

„W końcówce roku deflacja ponownie zagościła na naszych półkach, przekładając się niekorzystnie na ogólną dynamikę sprzedaży. W tych warunkach średni jednocyfrowy wzrost LfL – generowany w istotnej części dzięki rosnącemu wolumenowi sprzedanych produktów – jest dla nas nie powodem do narzekań, lecz dowodem, że oferta Dino jest przez konsumentów doceniana. […] Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Dino w 2025 r. wyniosły 2,1 mld zł. Narastająco w ciągu ostatnich pięciu lat zainwestowaliśmy 7,7 mld zł. Nie wypłacaliśmy w tym czasie dywidendy – wypracowane zyski wróciły do firmy w postaci nowych sklepów, magazynów i miejsc pracy. To świadoma decyzja, którą podtrzymujemy” – napisał Krauze.

Podkreślił, że w obszarze środowiskowym spółka sukcesywnie zwiększa udział energii słonecznej w zasilaniu swoich obiektów. Na koniec 2025 r. posiadało je 2856 sklepów, co stanowiło 94% całej sieci Dino. Łączna moc instalacji OZE należących do Grupy Dino wyniosła blisko 117 MW. Dino Polska uzyskała w 2025 r. 101,5 GWh energii ze słońca, o 17,2% więcej niż w 2024 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 1 147,07 mln zł wobec 1 172,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino to ogólnopolska sieć oraz wiodący gracz w segmencie średniej wielkości supermarketów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

