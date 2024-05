Dino Polska odnotowało 295,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 270,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 397,52 mln zł wobec 375,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 492,1 mln zł wobec 458,2 mln zł zysku rok wcześniej.

„W I kwartale 2024 r. zysk EBITDA zwiększył się r/r o 7,4% do 492,1 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 7,4%, podczas gdy rok temu było to 8,3%. Spadek marży EBITDA wynikał z większej dynamiki wzrostu kosztu własnego sprzedaży niż przychodów ze sprzedaży, co z kolei było następstwem potrzeby zapewnienia atrakcyjnej oferty cenowej sklepów Dino w okresie poprzedzającym święta Wielkiej Nocy oraz w obliczu zwiększającej się konkurencji cenowej na rynku sprzedaży detalicznej żywności w Polsce” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 671,25 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 5 544,29 mln zł rok wcześniej.

„Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejącej sieci sklepów (like for like, LfL). Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w I kwartale 2024 r. 11,9%, po wzroście o 27,2% w analogicznym okresie 2023 r.” – czytamy dalej.

Sklep jest uwzględniany w kalkulacji przychodów LfL w 13. pełnym miesiącu jego istnienia, zaznaczono.

„Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej w I kw. 2024 r. wyniosły 435,7 mln zł i były o 79,1% wyższe niż w I kw. 2023 r. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej wyniosły (327,8) mln zł w I kw. 2024 r., podczas gdy rok wcześniej wyniosły (309,7) mln zł. Przeważająca część nakładów inwestycyjnych została przeznaczona na geograficzną ekspansję sieci marketów Dino oraz na budowę nowych centrów dystrybucyjnych Spółki. Na przełomie I i II kw. 2024 r. Spółka uruchomiła 9 centrum dystrybucyjne w miejscowości Bolewicko w województwie wielkopolskim” – napisano także w raporcie.

Na dzień 31 marca 2024 r. sieć Dino tworzyło 2 438 sklepów o łącznej powierzchni sali sprzedaży 960 857 m2. W okresie trzech lat do 31 marca 2024 r. Grupa zwiększyła liczbę sklepów o 906, czyli o 59%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 225,18 mln zł wobec 222,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews