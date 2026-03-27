Dino nie podjęło decyzji co do możliwości wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w średnim terminie i będzie w każdym kolejnym roku analizować politykę dywidendową i podejmować decyzję odnośnie danego roku, poinformował członek zarządu Michał Krauze.

„Nie ma decyzji [odnośnie wypłaty dywidendy w średnim terminie]. Skupiamy się na rozwoju i zwiększeniu liczby sklepów. Co roku będziemy analizować politykę dywidendową i podejmować decyzję względem danego roku” – powiedział Krauze podczas telekonferencji.

W ub.r. akcjonariusze Dino Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu całości zysku netto za 2024 rok w kwocie 1,17 mld zł na kapitał zapasowy spółki.

Dino to ogólnopolska sieć oraz wiodący gracz w segmencie średniej wielkości supermarketów. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.

