Dino Polska widzi możliwość poprawy marży EBITDA w 2024 r. poinformował członek zarządu Michał Krauze.

„Trend długoterminowy jest oczywiście taki, by poprawiać marżę EBITDA, jeżeli sytuacja będzie na tyle stabilna, że będzie na tę poprawę możliwość, to oczywiście tak – uważamy, że chcielibyśmy zrobić to w przyszłym roku” – powiedział Krauze podczas telekonferencji z analitykami.

Dodał, że „generalnie zakładamy, że w krótkim terminie marża EBITDA może pozostać pod małą presją w ujęciu r/r”.

„Perspektywy na IV kwartał są takie, że inflacja żywności będzie dalej wyraźnie spowalniać, spowolni się zatem dynamika LFL. Z kolei stabilizująca się sytuacja związana z łańcuchami dostaw powinna pomagać w poprawie warunków zakupowych. Z drugiej strony, w IV kwartale mamy do czynienia z okresem świątecznym, gdzie aktywność promocyjna jest zdecydowanie większa” – powiedział Krauze.

W III kw. zysk EBITDA sięgnął 649,5 mln zł wobec 536,04 mln zł zysku rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 9,45%, podczas gdy rok temu było to 9,99%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 875,33 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 5 367,78 mln zł rok wcześniej.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews