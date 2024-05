Dino Polska wygenerowało 10,4 GWh energii w instalacji PV w I kw. 2024 r. wobec 7,6 GWh rok wcześniej, podała spółka.

„W 2024 r. Dino Polska kontynuuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachach marketów Dino, dzięki czemu zapotrzebowanie Grupy Dino na energię elektryczną w coraz większym stopniu jest zaspokajane z odnawialnych źródeł energii. W I kwartale 2024 r. liczba marketów Dino posiadających własne instalacje fotowoltaiczne zwiększyła się o 72 do 2 210. Łączna moc instalacji fotowoltaicznych należących do Dino Polska wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 29% do 88MW. W okresie styczeń-marzec 2024 r. Dino Polska wygenerowała 10,4 GWh energii elektrycznej ze słońca, a w analogicznym okresie 2023 r. 7,6 GWh” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews