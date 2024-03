Dom Maklerski INC chce mieć w obsłudze jako depozytariusz 15 funduszy do końca I kw. br., zapowiedział prezes Paweł Śliwiński.

„Podpisujemy z TFI kolejne listy intencyjne. Liczę, że w ciągu najbliższych miesięcy będziemy podpisywać 4-5 umów miesięcznie” – powiedział Śliwiński podczas konferencji inwestorskiej.

„Zainteresowanie TFI usługą depozytariusza jest duże, bo banki wycofują się ze świadczenia takich usług. Proces nabrał dynamiki z początkiem roku” – dodał.

Wskazał jednak, że proces podpisywania umów z TFI przebiega nieco wolniej niż wcześniej zakładano.

DM INC rozpoczął świadczenie usług depozytariusza funduszy inwestycyjnych w II kwartale 2023 r. Broker obsługiwał na koniec ub.r. 4 fundusze.

Dom Maklerski INC wchodzi w skład grupy kapitałowej INC. Od 2006 r. INC jest notowane na głównym rynku GPW.

Źródło: ISBnews