Większość Polaków za największy priorytet uznaje bezpieczeństwo finansowe i oszczędzanie, ale do inwestowania coraz częściej skłaniają małe, regularne kwoty z posiadanych nadwyżek, wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie aplikacji inwestycyjnej XTB.

„Bezpieczeństwo finansowe pozostaje priorytetem – co druga osoba oszczędza z myślą o zabezpieczeniu przyszłości, niezależnie od poziomu dochodów. Małe, regularne kwoty są najczęstszym punktem wyjścia do inwestowania: badani są gotowi zainwestować 59% kwoty 500 zł. Inwestujemy głównie dla zysku – 41% badanych wskazuje pomnażanie kapitału jako główną motywację, a tylko 18% łączy inwestowanie z bezpieczeństwem finansowym. 40% osób postrzega inwestowanie jako zbyt ryzykowne i skomplikowane. Niemal co drugi zadłużony każdą nadwyżkę przeznaczyłby na spłatę zobowiązań” – czytamy w komunikacie towarzyszącym badaniu „Wykorzystanie nadwyżki finansowej przez Polaków”.

Regularna miesięczna nadwyżka 500 zł najbardziej skłania do inwestowania – badani deklarują przeznaczenie na inwestycje średnio 59% tych środków. Dla porównania, przy jednorazowych premiach 50 000 i 500 000 zł udział inwestycji spada do 44%, co sugeruje większą ostrożność przy wyższych kwotach i potrzebę dywersyfikacji przy większym kapitale, podano także.

„Systematyczne, mniejsze kwoty stają się dla wielu naturalnym początkiem drogi inwestycyjnej. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera edukacja finansowa, która może zmniejszać obawy, porządkować wiedzę i wzmacniać poczucie kontroli, ułatwiając przejście od deklaracji do realnych działań” – skomentowała dyrektor Działu Prawnego XTB Monika Gorgoń, cytowana w komunikacie.

Oszczędzanie pełni funkcję zabezpieczającą: 49% badanych wskazuje zabezpieczenie przyszłości jako główny powód odkładania pieniędzy. Inwestowanie jest postrzegane przede wszystkim jako sposób na zysk.

„Cele osobiste, takie jak realizacja marzeń (11%) czy poprawa standardu życia (9%), są znacznie częściej przypisywane oszczędzaniu niż inwestowaniu (odpowiednio 4% i 2%). Pokazuje to, że oszczędzanie jest traktowane jako narzędzie realizacji aspiracji, a inwestowanie – jako mechanizm finansowego wzrostu. Jednocześnie dane pokazują, że podejście Polaków do inwestowania stopniowo się zmienia. Coraz częściej jest ono postrzegane jako długoterminowy proces oparty na regularności, a nie jednorazowy ruch wymagający dużego kapitału” – czytamy dalej.

Badanie zostało zrealizowane przez agencję badawczą Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna na zlecenie firmy XTB.

Źródło: ISBnews