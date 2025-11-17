Do Rzeczy podjęło decyzję o wydłużeniu okresu zapisów na akcje w ofercie publicznej do 5 grudnia 2025 r. do godz. 16:00, podała spółka.

„Wydłużając zapisy, chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona osób podzielających nasze wartości. Obecność na największych targach inwestorskich ForFin [21-22.11] to doskonała okazja do bezpośrednich rozmów o planach rozwoju spółki” – powiedział wiceprezes Paweł Lisicki, cytowany w komunikacie.

Nowy termin zakończenia zapisów to 5 grudnia 2025 r. o godz. 16:00. Ofertą publiczną objęte jest do 54 823 akcji serii E i przy cenie emisyjnej 57 zł każda.

Do Rzeczy to medium konserwatywno-liberalne. Inwestorem spółki jest PMPG Polskie Media – giełdowa spółka holdingowa działająca na rynku tradycyjnych i nowych mediów.

Źródło: ISBnews